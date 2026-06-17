Азербайджан инвестирует в освобожденные от оккупации территории без ущерба для других направлений развития - министр

БАКУ/Trend/ - Азербайджан смог позволить себе непрерывные инвестиции в освобожденные от оккупации территории без ущерба для других приоритетов развития страны.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе диалога в рамках Ежегодного заседания Группы ИБР в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам министра, Азербайджан находится на этапе восстановления мира в регионе. По его словам, территориальная целостность оказывает очень позитивное влияние на предсказуемость и стабильность экономической политики.

Джаббаров отметил, что Азербайджан смог позволить себе продолжать инвестиции в освобожденные от оккупации территории без какого-либо сокращения других приоритетов развития страны.

"Значительный макроэкономический резерв и качество управления государственными финансами — это не просто подушка безопасности. Они позволяют нам предпринимать более смелые шаги, когда речь идет об инвестициях с более длительным сроком окупаемости",- сказал министр.

Джаббаров также отметил, что Азербайджан с большим энтузиазмом смотрит на перспективу новых совместных проектов с ИБР и еще более тесного сотрудничества, в том числе в сфере частного сектора, которая сегодня, является одним из главных приоритетов как для государств-членов, так и для самого банка.