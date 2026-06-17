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Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)

Политика Материалы 17 июня 2026 14:38 (UTC +04:00)
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Началась поездка членов Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в Агдеринский и Ходжалинский районы.

Члены штаба сначала ознакомились с интенсивным фруктовым садом, заложенным ООО Frutti Aqro в селе Чайлы Агдеринского района. Их проинформировали о проделанной здесь работе и планируемых мерах.

Отметим, что сегодня также предусмотрены проведение очередного заседания Координационного штаба и организация поездок на ряд предприятий.

Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)

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