Предприятия в СЭЗ Алят должны ориентироваться на экспорт и высокую добавленную стоимость - Валех Алескеров

БАКУ /Trend/ - Все предприятия, работающие в Cвободной экономической зоне (СЭЗ) Алят, должны быть ориентированы на производство с высокой добавленной стоимостью и экспортную деятельность.

Об этом заявил председатель правления СЭЗ Алят Валех Алескеров в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он сказал, что предприятия, размещенные на территории зоны, обязаны экспортировать не менее 75 процентов произведенной продукции за пределы Азербайджана. По его словам, такая политика направлена на предотвращение недобросовестной конкуренции между резидентами СЭЗ и компаниями внутреннего рынка. Валех Алескеров отметил, что успешность СЭЗ Алят зависит от ее конкурентоспособности по сравнению с другими свободными экономическими зонами в регионе и более широком географическом пространстве.

Валех Алескеров заявил, что для повышения привлекательности зоны она должна быть более конкурентоспособной, чем аналогичные площадки в соседних странах. Глава управления подчеркнул, что ключевым фактором является стратегическое расположение СЭЗ вблизи Бакинского международного морского торгового порта и на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Это обеспечивает доступ резидентов к различным видам транспортно-логистических услуг.

Он сообщил, что при участии грузового перевозчика Silk Way Airlines начато строительство грузового аэропорта на территории СЭЗ. Запуск объекта ожидается в следующем году. «Основная цель строительства грузового аэропорта - предоставление дополнительных логистических услуг компаниям, работающим в СЭЗ Алят», - сказал он.

В.Алескеров заявил, что наличие воздушной грузовой инфраструктуры является важным условием для привлечения высокотехнологичных компаний. Он отметил, что резидентам зоны предоставляются готовые промышленные земельные участки с заранее подготовленной инфраструктурой и коммунальными услугами.

По его словам, также действуют налоговые и таможенные льготы, включая нулевые ставки корпоративных налогов и таможенных пошлин. Валех Алескеров подчеркнул, что ключевым преимуществом СЭЗ является ее законодательная база и регуляторная среда.