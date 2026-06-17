Мастерство, покорившее сердца - юбилей народного артиста Вамига Мамедалиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошёл творческий вечер в честь 80-летия прославленного азербайджанского тариста, профессора и народного артиста Вамига Мамедалиева. Мероприятие объединило поклонников и коллег музыканта, чьё имя уже долгие годы ассоциируется с сохранением традиций мугама и развитием национальной исполнительской школы, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

В мероприятии приняли участие известные деятели культуры, музыканты, представители интеллигенции и ценители искусства. Вечер оставил самые теплые впечатления, он был наполнен удивительно душевной атмосферой, улыбками и тем особым чувством единения, которое возникает в кругу единомышленников.

Праздничную атмосферу юбилейного вечера дополнило официальное и очень теплое поздравление от министерства культуры Азербайджана. Его зачитал заместитель министра, народный артист Мурад Гусейнов, выразив глубокое уважение к таланту и заслугам юбиляра.

Искренние слова признания и сердечные пожелания прозвучали от директора Центра мугама Сахиба Пашазаде. Заслуженный артист и посол культуры Узбекистана пожелал юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа и счастливого долголетия в окружении любящих близких и преданных слушателей. В своем выступлении он отметил неоценимый вклад Вамига Мамедалиева в сохранение и популяризацию национального достояния - искусства мугама и подчеркнул, что благодаря преданности маэстро своему делу и его педагогическому таланту многочисленные воспитанники музыканта сегодня достойно представляют азербайджанскую школу исполнения на таре, определяя её настоящее и будущее.

Своими теплыми словами и поздравлениями поделились почетные гости вечера - председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Фазиль Мустафа, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова, ректор Бакинской музыкальной академии Камиля Дадашзаде, народный художник Ариф Гусейнов, заслуженный артист Эйюб Гулиев и публицист Экрем Гафланоглу. В своих выступлениях они единодушно отмечали выдающиеся заслуги Вамига Мамедалиева в развитии национальной музыкальной культуры, подчеркивали его неоценимый вклад в воспитание молодого поколения, адресовали юбиляру самые теплые пожелания, выражая ему глубокое уважение и искреннюю признательность.

На вечере в исполнении ведущих ханенде и таристов страны прозвучали бессмертные мугамы и народные песни. Аккомпанировала исполнителям мугамная группа "Харыбюльбюль" под руководством заслуженного артиста Алиаги Садиева. Эта часть вечера, наполненная мастерством и вдохновенным исполнением артистов, стала настоящим выражением искренней любви учеников и поклонников творчества юбиляра. Зал принимал каждый номер с восторгом и бурными аплодисментами.

Вамиг Мамедалиев на высочайшем профессиональном уровне представлял азербайджанский мугам и уникальные возможности тара по всему миру. В творческом союзе с выдающимися ханенде он гастролировал во многих странах, открывая зарубежной публике богатство нашей музыкальной культуры. Сегодня записи выступлений Вамига Мамедалиева, бережно хранящиеся в Золотом фонде, занимают особое место среди ценнейших страниц национального музыкального наследия.

Его многогранное творчество, безграничная преданность искусству и педагогическому призванию, а также вклад в воспитание молодого поколения в духе верности родным истокам и традициям снискали ему всенародное признание. Памятные подарки, теплые слова и прекрасная музыка, звучавшая в этот день со сцены, говорили о глубокой любви к маэстро многих поколений его воспитанников и преданных поклонников.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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