Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Тюркским инвестиционным фондом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с президентом Тюркского инвестиционного фонда Багдадом Амреевым.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и Тюркским инвестиционным фондом, направлениям деятельности Фонда и перспективным проектам.

Стороны подчеркнули, что Тюркский инвестиционный фонд, созданный по инициативе и при активной поддержке Азербайджана, имеет важное значение с точки зрения углубления экономической интеграции между тюркскими государствами, поощрения взаимных инвестиций и вклада в устойчивое развитие региона.

Была отмечена роль продвигаемых Азербайджаном проектов в укреплении региональных связей, расширении транспортно-коммуникационных возможностей и развитии экономического сотрудничества. В этом контексте была предоставлена информация о мерах, реализуемых в направлении повышения потенциала Среднего коридора, развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также укрепления позиций нашей страны как важного логистического и транспортного узла.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Бакинский международный морской торговый порт в Аляте и сформированная вокруг него транспортно-логистическая инфраструктура служат увеличению объемов региональной торговли и грузоперевозок.

Наряду с этим, была предоставлена информация о работе, проводимой в сфере альтернативной энергетики.

Стороны отметили, что более эффективная реализация экономического потенциала тюркского мира, поощрение взаимовыгодных инвестиционных проектов, наращивание совместных усилий в транспортной, энергетической и инфраструктурной сферах внесут важный вклад в укрепление общего благосостояния и устойчивого развития региона.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.