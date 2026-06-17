Партнерство Балканы–ЦА: Албания ищет доступ к рынкам, Кыргызстан диверсифицирует маршруты

БАКУ /Trend/ - Президент Албании Байрам Бегай будет находиться с официальным визитом в Кыргызстане 17–19 июня 2026 года. Этот визит следует сразу за его переговорами в Узбекистане, которые завершились 16 июня. На сегодняшний день экономические связи между Албанией и Кыргызстаном находятся на начальном этапе, а официальная статистика фиксирует минимальные показатели. Стороны намерены использовать этот дипломатический раунд для создания реальных механизмов взаимодействия, поскольку прежние контакты носили преимущественно ознакомительный характер.

Текущее состояние торговли между Албанией и Кыргызстаном характеризуется низкой интенсивностью. По данным базы ООН Comtrade и Национального статистического комитета Кыргызской Республики, годовой товарооборот между странами обычно не превышает 50-100 тысяч долларов США. В отдельные периоды этот показатель снижается до минимальных значений, что типично для государств, не имевших ранее тесных экономических связей. Динамика последних трех лет наглядно демонстрирует необходимость выработки новых подходов для стимулирования деловых кругов двух стран.

В 2023 году фиксировалось определенное оживление торговли после пандемии, когда оборот составил примерно от 50 до 80 тысяч долларов, преимущественно за счет поставок албанских товаров в Кыргызскую Республику. В 2024 году показатели скорректировались в сторону снижения, и экспорт Албании в Кыргызстан составил 49,760 долларов. Основную долю поставок тогда заняли минеральное топливо, масла и продукты их перегонки, в то время как кыргызский экспорт в Албанию практически не регистрировался. В 2025 году и в начале 2026 года ситуация сохранялась на стабильно невысоком уровне, и наметившаяся активизация дипломатических ведомств пока лишь готовит почву для коммерческого сектора. Албания, обладающая развитой легкой промышленностью и опытом работы с европейскими брендами, периодически поставляет в Кыргызстан готовую одежду, обувь, текстиль, фармацевтическую продукцию и лекарственные травы. Поставки в обратном направлении, включавшие кыргызские сухофрукты, грецкие орехи и мелкие металлические изделия, в последние два года носили единичный характер.

Инвестиционное сотрудничество между государствами также находится на стадии формирования. По данным министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики и отчетов ЮНКТАД, на текущий момент в Кыргызстане не зарегистрировано действующих совместных предприятий с албанским капиталом. Прямые иностранные инвестиции из Албании за период с 2023 года по первую половину 2026 года не фиксировались.

Главная причина сдержанной активности коммерческих структур заключается в отсутствии базовых межгосударственных соглашений. Пока между странами не подписаны основополагающие документы об избежании двойного налогообложения, а также о взаимной защите и поощрении инвестиций. Очередной раунд предметных переговоров по формированию этой нормативной базы прошел в апреле 2026 года между министром экономики Кыргызстана Бакытом Сыдыковым и послом Албании, а предстоящий визит главы государства призван ускорить согласование этих документов на высшем уровне.

Для Тираны и Бишкека этот визит имеет стратегическое значение. Албания сейчас активно ищет выход на перспективные рынки Центральной Азии, о чем наглядно свидетельствует визит ее лидера в Узбекистан 16 июня. Для Кыргызстана же Албания может стать дополнительными "воротами" на Балканы и к Адриатическому морю через порт Дуррес, что полностью укладывается в государственную концепцию Бишкека по диверсификации логистических маршрутов и поиску новых транспортных коридоров. Несмотря на то, что стороны начинают переговоры при минимальной стартовой базе, именно нереализованный потенциал портовой инфраструктуры Дурреса и стремление к диверсификации могут превратить этот визит в отправную точку для создания нового транзитного вектора между Балканским регионом и Центральной Азией.