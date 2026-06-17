ИБР играет важную роль в повышении конкурентоспособности азербайджанского бизнеса - министр

БАКУ /Trend/ – Исламский банк развития (ИБР) играет важную роль в повышении конкурентоспособности азербайджанского бизнеса и расширении экономического сотрудничества между странами-членами организации.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе диалога в рамках ежегодных встреч Группы Исламского банка развития в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам министра, одним из ключевых направлений сотрудничества остается поддержка частного сектора.

«Приоритетом являются малые и средние предприятия, потому что в конечном итоге речь идет о развитии именно частного сектора. Доступ к финансированию и доступ к знаниям — это именно те направления, где мы объединяем усилия», — сказал он.

М. Джаббаров отметил, что Азербайджан и ИБР продолжают работу над новой страновой стратегией сотрудничества.

«Мы совместно завершим работу над страновой стратегией и приведем ее в соответствие с объявленными национальными приоритетами развития. ИБР был и остается нашим надежным партнером как в выработке решений, так и в их практической реализации», — подчеркнул министр.

Он отметил, что трансформация экономики Азербайджана делает сотрудничество с банком особенно актуальным.

«Наша экономическая структура изменилась, поскольку мы переходили от экономики, в значительной степени основанной на государственном секторе, к модели, где ведущую роль играет частный бизнес», —сказал М. Джаббаров.

Министр также обратил внимание на расширение направлений поддержки со стороны финансовых институтов группы ИБР.

«Сегодня мы стали свидетелями подписания ряда соглашений, охватывающих самые разные сферы — от финансовых услуг до перспективных направлений новой экономики и элементов новой промышленной революции», — сказал он.

По его словам, значение ИБР выходит далеко за рамки финансирования отдельных проектов.

«Роль, которую банк играет и может играть в дальнейшем развитии торгово-экономических отношений между государствами-членами, невозможно переоценить», — отметил М. Джаббаров.

Он подчеркнул, что азербайджанские компании получают необходимые инструменты для выхода на зарубежные рынки.

«Наши компании, выходя за рубеж, всегда имеют доступ к финансовым инструментам, которые предоставляет Группа ИБР. Поэтому мы рассматриваем этот вклад гораздо шире, чем просто влияние на ВВП, — мы думаем и о росте национального дохода», — сказал министр.

Особое значение, по его словам, имеет влияние сотрудничества с банком на развитие корпоративной культуры отечественного бизнеса.

«Работа с различными подразделениями ИБР оказывает очень позитивное влияние на способность наших компаний соответствовать международным стандартам. Особенно это важно для малого и среднего бизнеса», — подчеркнул он.

М. Джаббаров добавил, что современные требования к бизнесу уже выходят за рамки традиционных компетенций.

«Мы верим в новое определение корпоративной грамотности. Оно включает цифровизацию, способность работать на региональном и даже глобальном уровне. Именно на этом пути ИБР становится тем партнером, который помогает компаниям пройти этап трансформации», — заключил министр.