IsDBI: исламские банковские активы в Азербайджане достигнут $2,7 млрд к 2035 году

БАКУ/Trend/ - Согласно базовому сценарию, активы исламского банкинга в Азербайджане могут достичь около 2,7 млрд долларов США к 2035 году, что составит 5% от общего объема банковских активов, прогнозируемых на этот период. Об этом говорится в новом докладе Группы Исламского банка развития.

В оптимистичном сценарии объем активов может вырасти до 3,6 млрд долларов США при уровне проникновения в 10%.

Исследование "Исламские финансы в Азербайджане: открывая новые горизонты", подготовленное Институтом Исламского банка развития (IsDBI) и Международной исламской корпорацией по торговому финансированию (ITFC), было представлено в рамках ежегодных заседаний Исламского банка развития в Баку.

"Потенциал исламских финансов в Азербайджане выходит за рамки банковского сектора и рынка капитала и охватывает также финансирование развития, социальные финансы и такафул (исламское страхование). Группа Исламского банка развития предоставила Азербайджану совокупное финансирование в объеме 1,29 млрд долларов по 81 проекту. Кроме того, исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) реализует шариат-соответствующее финансирование МСП через Rabitabank и Turan Bank по 15 млн долларов каждая. Отмечается, что страховой рынок Азербайджана, с премиями в размере 1,35 млрд манатов (1,1% ВВП), остается существенно недоразвитым по сравнению со средним уровнем ОЭСР в 6,2%, что открывает возможности для развития такафула", - говорится в документе.

В отчете также подчеркивается, что глобальный потенциал исламских социальных финансов значителен: только закят оценивается от 200 млрд до 1 трлн долларов ежегодно, однако Азербайджану необходимо формировать институциональную базу практически с нуля.

"Поэтапная дорожная карта развития должна включать пять ключевых направлений: регуляторные реформы, развитие сектора, наращивание кадрового потенциала, повышение осведомленности и региональное позиционирование, что позволит Азербайджану стать центром исламских финансов в регионе СНГ. Азербайджан занимает 46-е место в Глобальном индексе исламского финтеха, что отражает наличие развитой цифровой инфраструктуры, высокое проникновение цифрового банкинга и развитие регулирования финтех-сектора. Развитие исламских финансовых инструментов повысит значение механизмов управления ликвидностью. По мере развития исламского рынка возрастет потребность в шариат-соответствующих инструментах управления ликвидностью и межбанковских механизмах для обеспечения эффективного функционирования рынка", - отмечают аналитики IsDBI и ITFC.