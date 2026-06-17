Замминистра о планах по развитию "зеленой" энергетики и энергетических коридоров в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Азербайджан продолжает активно развивать возобновляемую энергетику, а также формировать новые трансграничные энергетические и "зеленые" коридоры.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"В стране продолжается развитие возобновляемых источников энергии и межсистемных соединений. К концу следующего года около 2 гигаватт "зеленой" энергии, вырабатываемой 11 солнечными и ветровыми электростанциями, будет интегрировано в национальную энергосистему. Доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности достигнет 39% к 2030 году и 43% к 2035 году. Это позволит дополнительно сэкономить около 1,5 миллиарда кубометров природного газа, который будет направлен на экспорт и внутренние нужды, а также сократит выбросы парниковых газов на миллионы тонн", - заявил он.

Замминистра заявил, что к 2032 году планируется развитие около 8 гигаватт наземных и морских объектов возобновляемой энергетики.

"Вырабатываемая энергия будет экспортироваться через четыре межсистемных соединения и использоваться внутри страны, в том числе для будущих центров обработки данных и искусственного интеллекта. Каспийско-Черноморско-Европейский энергетический коридор будет использовать потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана, включая офшорную ветроэнергетику в Каспийском море. Центральноазиатско-Азербайджанский «зеленый энергетический коридор» реализуется в партнерстве с Казахстаном и Узбекистаном. Это стратегическое партнерство впервые в истории позволит объединить энергосистемы Центральной Азии и Азербайджана. Также планируются проекты Азербайджан–Турция–Европа с первоначальным экспортом 1 гигаватта энергии из Джебраила. Коридор Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария пройдет этап технико-экономического обоснования, а межправительственное соглашение планируется подписать в ближайшее время", - добавил он.

О.Зейналов заявил, что данные коридоры будут многофункциональными и смогут использоваться для передачи цифровых данных через оптоволоконные линии, а также в будущем - для транспортировки «зеленого» водорода после 2035 года.

"Эти проекты обеспечивают дополнительную энергетическую безопасность, а также создают гибкость и диверсификацию маршрутов для партнеров. Азербайджан продолжит сотрудничество с международными партнерами, включая Исламский банк развития, в сфере региональной энергетической безопасности и устойчивого развития", - сказал он.