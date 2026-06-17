Страхование политических рисков помогает превращать региональные проекты в привлекательные для инвесторов — глава ICIEC

БАКУ /Trend/ – Страхование политических рисков и механизмы снижения инвестиционных рисков помогают превращать проекты региональной интеграции в привлекательные для инвесторов инициативы и расширяют доступ стран к финансированию.

Об этом заявил генеральный директор Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Халид Халафалла в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Страхование политических рисков не означает, что страна обязательно является высокорисковой. Иногда риск существует лишь в восприятии инвесторов из-за информационного фона. Наше страховое покрытие позволяет банкам получить существенное снижение кредитных рисков, что помогает мобилизовать больше ресурсов и привлечь дополнительное финансирование», — сказал он.

По словам Халафаллы, ICIEC была создана для поддержки экспорта стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и привлечения прямых иностранных инвестиций посредством предоставления страхования политических рисков инвесторам и финансовым институтам.

Он отметил, что с момента основания корпорация застраховала торговые и инвестиционные операции на сумму 139 миллиардов долларов, из которых около 57 миллиардов долларов пришлось на торговлю между странами ОИС. «Это напрямую способствует региональной интеграции и развитию торговли между государствами-членами», — подчеркнул Халафалла.

Глава ICIEC сообщил, что значительная часть деятельности организации сосредоточена на страховании инфраструктурных проектов, прежде всего в транспортном и энергетическом секторах. По его словам, такие проекты реализуются совместно с международными финансовыми институтами и экспортно-кредитными агентствами.

В качестве примера он привел участие ICIEC в проектах метро в Эр-Рияде и Дубае, а также трех железнодорожных проектах в Турции, реализованных в прошлом году. Один из них расположен недалеко от границы с Азербайджаном и будет способствовать развитию экспорта из Турции в Грузию, тем самым укрепляя региональную интеграцию.

«Основная часть нашего инвестиционного страхования приходится на инфраструктурные проекты — транспорт и энергетику. Именно эти направления имеют ключевое значение для укрепления региональной интеграции и развития торговли между соседними странами», — добавил Халафалла.