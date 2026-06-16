В Баку состоялся 8-й Диалог по Целям устойчивого развития (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На 8-м Диалоге по Целям устойчивого развития, прошедшем в рамках 51-го Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития, были обсуждены вопросы финансирования во имя устойчивого развития.

Об этом сообщило министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, в рамках диалога были обсуждены роль исламского финансирования, цифрового финансирования, торгового финансирования и инвестиционных механизмов в финансировании ЦУР, а также вопросы мобилизации частного капитала, расширения региональных инвестиционных потоков и укрепления трансграничного сотрудничества. Мероприятие имеет важное значение с точки зрения поощрения обмена опытом между странами-членами Исламского банка развития, применения инновационных инструментов финансирования и формирования рекомендаций, которые внесут вклад в достижение Целей устойчивого развития.

На открытии мероприятия советник министра экономики, исполнительный секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов отметил важность инновационных финансовых инструментов и многостороннего сотрудничества для финансирования Целей устойчивого развития. Он предоставил информацию об инициативах, реализуемых Азербайджаном в сфере устойчивого финансирования, и работе, проводимой в направлении поощрения «зеленых» инвестиций.

Исполняющий обязанности резидента-координатора ООН в Азербайджане Насар Хаят, министр планирования, международного сотрудничества и развития Гвинеи Исмаэль Набе, депутат Милли Меджлиса Мазахир Эфендиев в своих выступлениях поделились мнениями по вопросам финансирования Целей устойчивого развития, укрепления международного сотрудничества и важности инновационных финансовых инструментов. Также состоялся обмен мнениями о роли трансграничных инвестиционных потоков, региональных рынков капитала, инструментов исламского финансирования и механизмов торгового финансирования в привлечении частного капитала во имя устойчивого развития. В ходе обсуждений в центре внимания находились вопросы применения инновационных инструментов финансирования, поощрения «зеленого» и устойчивого финансирования, а также новые возможности сотрудничества для финансирования Целей устойчивого развития в развивающихся странах.