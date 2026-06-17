Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в нашей стране члена Палаты представителей Конгресса США Абрахама Хамаде.

Об этом говорится в сообщении МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, вопросах региональной и международной безопасности, энергетической безопасности, транспортно-коммуникационных связях, а также о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов, подчеркнув значимость состоявшегося в августе прошлого года в Вашингтоне саммита для двусторонних и региональных связей, отметил, что достигнутые в рамках саммита исторические договоренности служат выводу отношений между двумя странами на качественно новый этап. Было заявлено, что Хартия о стратегическом партнерстве, подписанная между сторонами, создает важную основу для дальнейшего расширения сотрудничества в таких сферах, как политический диалог, экономическое сотрудничество, энергетическая безопасность и безопасность.

Наряду с этим, было отмечено, что впервые был проведен Диалог по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и США и подписано 10 документов о сотрудничестве, охватывающих торговлю, инвестиции, энергетику, транспорт, цифровое развитие и другие сферы.

На встрече было отмечено значение реализации проекта TRIPP, который послужит укреплению транспортно-коммуникационных связей в регионе и созданию беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой.

При обсуждении перспектив развития азербайджано-американских отношений в ходе встречи была подчеркнута важность устранения ограничений в двустороннем сотрудничестве. В данном контексте было отмечено, что полная отмена 907-й поправки, ограничивающей государственную помощь США Азербайджану, соответствовала бы духу стратегического партнерства между двумя странами и внесла бы вклад в дальнейшее расширение сотрудничества в сферах безопасности, энергетики, транспорта, экономики и региональной стабильности. Было заявлено, что данная поправка не соответствует геополитическим реалиям и духу азербайджано-американского партнерства.

Говоря о вкладе, который Азербайджан на протяжении многих лет вносит в энергетическую безопасность Европы и более широкого географического пространства, министр проинформировал о проектах, реализуемых нашей страной в сфере зеленой энергии, наряду с традиционными энергетическими ресурсами. Было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества между Азербайджаном и США в данном направлении.

Было подчеркнуто стратегическое значение связей Азербайджана со странами Центральной Азии и отмечено наличие широких возможностей для сотрудничества в формате С6.

В ходе беседы также был обсужден процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава МИД предоставил подробную информацию о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о восстановительно-строительных работах, проводимых на наших освобожденных от оккупации территориях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.