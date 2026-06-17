За пять лет Азербайджан добился значительного прогресса в цифровизации - замминистра

БАКУ /Trend/ - Сильная цифровая общественная инфраструктура является основой развития искусственного интеллекта, и за последние пять лет Азербайджан добился значительного прогресса в этом направлении.

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Вопрос заключается уже не в том, следует ли странам внедрять искусственный интеллект, а в том, как делать это практично, инклюзивно, безопасно и с экономической пользой. В Азербайджане искусственный интеллект рассматривается как неотъемлемая часть цифровой трансформации и перехода к экономике, основанной на знаниях и инновациях. Данное направление закреплено в Концепции цифрового развития, Стратегии по искусственному интеллекту на 2025–2028 годы и Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы. Oсновой развития искусственного интеллекта является сильная цифровая общественная инфраструктура. За последние пять лет Азербайджан добился реального прогресса в этом направлении. Mобильная платформа mygov предоставляет гражданам и бизнесу сотни государственных цифровых услуг через единое приложение”, - сказал он.

С. Асадов сообщил, что платформой цифровой идентификации и электронной подписи SİMA пользуется уже более половины населения Азербайджана как в государственном, так и в частном секторе.

"В рамках проекта Online Azerbaijan широкополосный интернет был проведен на всей территории страны. Азербайджан стал одной из первых стран в регионе, полностью отказавшихся от медной инфраструктуры, и первой страной в регионе, где широкополосная связь доступна каждому домохозяйству и населенному пункту. Данные платформы являются основой для дальнейшего внедрения искусственного интеллекта. Искусственный интеллект приносит реальную пользу только тогда, когда опирается на надежные данные, безопасную цифровую идентификацию, совместимые системы и сервисы, ориентированные на граждан", - отметил замминистра.

С. Асадов заявил, что в стране предпринимаются конкретные шаги по развитию национальной экосистемы искусственного интеллекта, включая создание Национального центра ИИ, расширение ИИ-сервисов в государственном секторе и запуск регуляторной "песочницы" для искусственного интеллекта.

По словам замминистра, целью этих инициатив является формирование национального потенциала в области внедрения и ответственного использования искусственного интеллекта.