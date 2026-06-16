Генетическая память - молодые голоса древнего искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся очередной концерт в рамках масштабного проекта "Азербайджанский мугам". Вечер, ставший частью популярного цикла "Мугамные дестгяхи", вновь собрал ценителей национального классического искусства. В концертной программе выступили яркие исполнительницы мугама - солистка Центра Нисбет Садраева и ханенде Фидан Сулейманзаде, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

В исполнении талантливых ханенде прозвучали уникальные дестгяхи, редко звучащие на большой сцене. Нисбет Садраева представила "Харидж-Сегях", а Фидан Сулейманзаде "Баяты-Каджар".

"Харидж-Сегях", как и другие сложные дестгяхи, строится на контрастном чередовании лирических вокальных и инструментальных импровизаций. Исполняя этот мугам, молодая и талантливая ханенде Нисбет Садраева смогла выразительно показать его драматическую линию - от глубоких, задумчивых интонаций до напряженных и экспрессивных эмоциональных всплесков.

"Баяты-Каджар" высоко ценится за широкие возможности для свободной вокально-инструментальной импровизации. Фидан Сулейманзаде тонко передала поэтичный, возвышенный характер и сокровенный настрой этого мугама, его оригинальное вступление и линию развития.

Исполнение этих дестгяхов требует особого мастерства, и в этот вечер исполнение ханенде и музыкантов погрузило слушателей в глубокие лирические и драматические переживания. Аккомпанировали ханенде талантливые музыканты - Рустам Муслюмов (тар), Араз Агавердиев (кяманча), Роя Гаджиева (канон), Рафаэль Аскеров (балабан) и Амиль Мустафаев (нагара)

Вечер мугама завершился продолжительными аплодисментами, став отличным примером бережного и уважительного отношения к своим корням. Подобные концерты помогают нашему уникальному музыкальному наследию оставаться живой частью современности, напоминая о важности сохранения культурной идентичности через подлинное мастерство молодых исполнителей. Ведь неслучайно азербайджанский мугам признан шедевром мирового значения и включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!