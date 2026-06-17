Сотрудничество между Россией и Узбекистаном вышло на новый уровень - Михаил Мишустин

ТАШКЕНТ/Trend/ - Двустороннее сотрудничество между Россией и Узбекистаном вышло на принципиально новый уровень.

Об этом сказал председатель правительства России Михаил Мишустин на открытии 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF 2026), сообщает в среду специальный корреспондент Trend.

«Двустороннее сотрудничество вышло на принципиально новый уровень, расширяется экономическое взаимодействие, развивается промышленная кооперация, активизируются прямые межрегиональные связи. Вместе мы продолжаем укреплять продовольственную безопасность. Например, товарооборот сельхозпродукции за первые четыре месяца вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Узбекистана.

«Здесь действует до 3000 отечественных предприятий, которые осуществляют около 150 проектов — крупных инвестиционных проектов, общая стоимость которых уже превышает 4 триллиона рублей. Направлений для расширения нашего сотрудничества очень много. Но прежде всего — это энергетика. Создан совместный центр управления бурением, реализуются масштабные проекты по реконструкции газопровода Средняя Азия-Центр, что увеличит его мощность. Ведется освоение новых месторождений углеводородов. Российские инженеры оказывают поддержку при создании крупнейших гидроэлектростанций в Узбекистане», - добавил председатель правительства России.

Он отметил, что российский бизнес представлен практически на всей территории Узбекистана.

«Мы видим результаты общих усилий: появляются и новые рабочие места, наращивается выпуск востребованной продукции. Правительство России абсолютно настроено на укрепление торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном», - сказал Мишустин.

Отметим, что 16 июня в столице Узбекистана начал работу 5-й юбилейный TIIF 2026, ставший важнейшей платформой для диалога между инвесторами, государственными структурами и международными финансовыми организациями.

Юбилейный форум призван не только закрепить предыдущие успехи, но и расширить географию участников, углубить отраслевую специализацию и усилить практическую направленность мероприятий. TIIF сегодня является индикатором доверия международного капитала и платформой для интеграции Узбекистана в глобальные цепочки добавленной стоимости.