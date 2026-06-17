Партнерство международных институтов ускоряет энергетический переход в странах ИБР - Berne Union

БАКУ /Trend/ – Партнерство экспортно-кредитных агентств, многосторонних банков развития и частных инвесторов становится ключевым фактором финансирования энергетического перехода и инфраструктурных проектов в странах-членах Исламского банка развития (ИБР).

Об этом заявил президент Berne Union, а также глава японского экспортно-кредитного агентства NEXI Юичиро Акита на панельной сессии в рамках 14-го форума частного сектора Группы ИБР, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Совместно с ICIEC мы уже сформировали устойчивый портфель проектов. У нас есть несколько крупных сделок в энергетическом секторе, прежде всего в проектах газовой генерации, реализованных в различных странах-членах организации», — сказал Акита.

По его словам, сотрудничество также активно развивается в сфере возобновляемой энергетики.

«В прошлом году мы с Исламским банком развития поддержали первый совместный проект в области возобновляемой энергетики в Центральной Азии — солнечную электростанцию с системой накопления энергии в Узбекистане», — отметил он.

Акита сообщил, что проект, реализуемый при участии ACWA Power и японских инвесторов, предусматривает создание солнечной генерации мощностью 1 000 МВт и системы хранения энергии емкостью 1 336 МВт·ч.

«Это один из крупнейших проектов такого рода», — подчеркнул он.

По словам главы Berne Union, опыт реализации подобных проектов подтверждает необходимость прагматичного подхода к энергетическому переходу.

«Мы признаем важную роль природного газа как переходного вида топлива, одновременно ускоряя инвестиции в возобновляемые источники энергии. Подход должен учитывать особенности каждой страны», — сказал Акита.

Он также отметил, что международное партнерство позволяет привлекать частный капитал в масштабные инфраструктурные проекты.

«Японские компании инвестируют вместе с инвесторами из стран ОИС, такими как ACWA Power. NEXI через страхование политических рисков, совместное финансирование с ИБР и механизмы перестрахования и сострахования с ICIEC помогает мобилизовать частный капитал для реализации этих проектов», — заявил он.

По словам Акиты, сотрудничество уже выходит за рамки поддержки отдельных японских компаний.

«Наше взаимодействие способствует региональной интеграции, развитию инфраструктуры и более широкому экономическому росту стран-членов Исламского банка развития», — подчеркнул глава Berne Union.