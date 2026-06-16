Для развития халяльной экономики необходима более тесная региональная интеграция — ICIEC

БАКУ/ Trend/ - Для реализации потенциала халяльной экономики необходимы более тесная региональная интеграция, расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и активное участие частного сектора.

Об этом заявил генеральный директор Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Халид Халафалла в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Для реализации этого потенциала необходимы более сильная региональная интеграция, лучшая взаимосвязанность по всей цепочке создания стоимости, более активное участие частного сектора, а также увеличение объемов торговли и инвестиций», — сказал он.

По словам Халафаллы, халяльная экономика сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов мировой экономики и уже давно вышла за рамки продовольственного сектора.

«Сегодня халяльная экономика охватывает не только продукты питания и потребительские товары, но и производство, логистику, туризм, фармацевтику, цифровые решения и устойчивое промышленное развитие», — отметил он.

Он подчеркнул, что растущий мировой спрос открывает значительные возможности для стран-членов Исламского банка развития.

«Халяльная экономика создает серьезные возможности для инвестиций, создания рабочих мест, индустриализации и расширения экономической активности в наших странах-членах», — заявил глава ICIEC.

По его словам, Группа Исламского банка развития рассматривает халяльную экономику как стратегическую платформу для диверсификации экономики, развития частного сектора, укрепления продовольственной безопасности и обеспечения устойчивого роста.

Халафалла отметил, что группа реализует ряд инициатив, направленных на укрепление халяльной экосистемы, включая развитие халяльных индустриальных парков, программы обмена опытом и поддержку национальных стратегий развития халяльной экономики.

«Эти инициативы демонстрируют нашу приверженность практическим решениям, способствующим повышению конкурентоспособности, устойчивости и регионального сотрудничества в рамках халяльной экосистемы», — подчеркнул он.

Он также обратил внимание на важность финансовых инструментов и механизмов снижения рисков для развития отрасли.

«Для создания процветающей халяльной экономики необходимы современные стратегии и политика, инвестиции, торговля, финансирование и механизмы управления рисками, которые позволят бизнесу развиваться и выходить на новые рынки», — сказал Халафалла.

По его словам, страхование инвестиций и экспортных кредитов играет важную роль в снижении рисков, содействии трансграничной торговле и привлечении прямых иностранных инвестиций.

В завершение глава ICIEC выразил надежду, что форум станет площадкой не только для обсуждений, но и для выработки конкретных инвестиционных и торговых инициатив.

«Давайте использовать этот форум для перехода от обсуждений к практической реализации, укрепления партнерств, расширения торговли и формирования более интегрированной халяльной экономики», — добавил он.