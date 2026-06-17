С начала июня AZAL перевёз более 47 тысяч пассажиров по маршруту Баку–Нахчыван–Баку

Azerbaijan Airlines (AZAL) выполнил в общей сложности 224 рейса по маршруту Баку–Нахчыван–Баку в период с 1 по 16 июня 2026 года, обеспечив безопасную перевозку более 47 тысяч пассажиров, сообщаетЗАО Azerbaijan Airlines.

За указанный период количество ежедневных рейсов по данному направлению достигло 25, что стало одним из самых высоких показателей за последнее время.

Маршрут Баку–Нахчыван–Баку традиционно остается одним из самых востребованных внутренних направлений страны. В периоды повышенного спроса авиабилеты на отдельные рейсы могут быть полностью выкуплены в короткие сроки. В связи с этим AZAL рекомендует пассажирам заблаговременно планировать поездки и приобретать билеты заранее, а также следить за актуальной информацией о расписании полетов и наличии мест на рейсах.

В последние дни нестабильные погодные условия в районе аэропорта Нахчывана, в частности грозовая активность, ограниченная видимость и связанные с этим метеорологические риски, повлияли на возможность выполнения рейсов в запланированном объеме. По соображениям безопасности несколько воздушных судов, выполнявших рейсы по данному маршруту, были вынуждены вернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В случаях отмены или задержки рейсов пассажирам были предложены дополнительные варианты перелета в соответствии с международными авиационными правилами и имеющимися операционными возможностями. Также была оказана необходимая поддержка по вопросам обмена билетов и предоставления других сопутствующих услуг.

AZAL подчеркивает, что безопасность и комфорт пассажиров остаются ее главными приоритетами. Обеспечение безопасного прибытия пассажиров в пункт назначения является основой деятельности авиакомпании. Любые решения, принимаемые в условиях неблагоприятной погоды или иных обстоятельств, способных негативно повлиять на выполнение полетов, прежде всего направлены на обеспечение безопасности пассажиров и членов экипажа.