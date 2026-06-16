Замминистра Ирана о деталях планируемой церемонии подписания меморандума с США

БАКУ /Trend/ - В церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Ираном и США примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

Об этом заявил сегодня замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи на встрече с послами и дипломатами зарубежных стран в Тегеране.

По его словам, местом подписания является Швейцария, однако точная локация в этой стране пока не определена. Также пока не определено, будет ли подписание электронным.

Тахт-Раванчи сообщил, что сразу после подписания начнется следующий раунд переговоров. Делегации на переговорах возглавят вице-президент США и председатель парламента Ирана.

Замминистра добавил, что на переговорах будут обсуждены вопросы возмещения нанесенного Ирану ущерба, размораживания средств Ирана в других странах, ядерная программа, обогащение урана, запасы обогащенного урана и ядерные потребности Ирана.