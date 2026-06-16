ACWA Power заинтересована в сотрудничестве с МСП - Селим Гювен

БАКУ/Trend/ - ACWA Power заинтересована в сотрудничестве с малыми и средними предпринимателями.

Об этом сказал генеральный директор ACWA Power для Азербайджана и Турции Селим Гювен в ходе панельной дискуссии на тему "Халяльные МСП и устойчивый переход к зеленой экономике, халяльные цепочки создания стоимости и инклюзивный рост" в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Наши проекты рассчитаны на 30 лет. Поэтому малым и средним предприятиям также необходимо мыслить долгосрочно. Мы заинтересованы в сотрудничестве с ними, поскольку последние мировые события — пандемия COVID-19, события в Европе и Украине, а также недавние события в Иране — показали, насколько уязвимыми могут быть глобальные цепочки поставок", - сказал он.

Гювен отметил, что крайне важно развивать местное производство и локальные поставки компонентов. Это быстрее, дешевле и основано на долгосрочных партнерских отношениях.

"Мы готовы совместно разрабатывать планы развития. Возможно, с первого раза не все получится идеально, но предприятиям необходимо думать о долгосрочном наращивании компетенций и создании устойчивых бизнес-возможностей для всех заинтересованных сторон",- сказал он.