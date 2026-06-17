Товарооборот между Азербайджаном и Грузией значительно вырос

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 385 миллионов 500 тысяч долларов США.

Об этом говорится в отчете Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно информации, это на 112 миллионов 600 тысяч долларов США, или на 41,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В отчетный период товарооборот с Грузией составил 2,22 процента от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Грузия заняла шестое место среди стран, с которыми Азербайджан осуществляет наибольший объем торговых операций.

В январе-апреле текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано продукции на сумму 340 миллионов 300 тысяч долларов США. Это на 105 миллионов 300 тысяч долларов США, или примерно на 44,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Столь значительный рост экспорта связан с существенным увеличением поставок ненефтяной продукции из Азербайджана в Грузию. Так, если за первые четыре месяца прошлого года объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана в Грузию составил 105 миллионов 800 тысяч долларов США, то в январе-апреле текущего года этот показатель достиг 175 миллионов 900 тысяч долларов США. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Грузия увеличила закупки ненефтяной продукции из Азербайджана на 70 миллионов 100 тысяч долларов США, или на 66,3 процента.

Кроме того, в январе-апреле 2026 года Азербайджан импортировал из Грузии товаров на сумму 45 миллионов 300 тысяч долларов США, что на 7 миллионов 300 тысяч долларов США, или на 19,1 процента больше показателя аналогичного периода 2025 года.

Экономические связи между Азербайджаном и Грузией развиваются на уровне стратегического партнерства и играют важную роль в обеспечении экономической, энергетической и транспортной безопасности региона. На протяжении многих лет две страны тесно сотрудничают в сферах энергетики, транзита, торговли, инвестиций и логистики.

В мае этого года в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан для участия во Всемирном форуме городов (WUF13) Азербайджан и Грузия в очередной раз подтвердили стратегический характер своих отношений, подписав пакет всеобъемлющих соглашений, направленных на углубление двустороннего сотрудничества в сферах экономики, энергетики и транспортной взаимосвязанности. Церемония подписания состоялась 18 мая 2026 года в Баку при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

В число подписанных документов вошли межправительственные соглашения о поставках природного газа в Грузию, продолжении транзитных договоренностей для дополнительных поставок азербайджанского природного газа на международные рынки, поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии в Турцию, а также Протокол Координационного совета, подтверждающий завершение и окончательную приемку работ по модернизации, проведенных в рамках проекта железной дороги Баку–Тбилиси–Карс.

Для реализации указанных межправительственных соглашений были подписаны Основные условия, определяющие ключевые коммерческие параметры контрактов, которые должны быть заключены не позднее 15 октября 2026 года.

Кроме того, между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), ООО "SOCAR Midstream Operations" (SMO) и Грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC) были подписаны Основные условия по Операционному соглашению, определяющему порядок эксплуатации грузинского участка Западного экспортного трубопровода, включая нефтяной терминал Супса и связанную с ним инфраструктуру.

Протокол Координационного совета также официально закрепил передачу соответствующей железнодорожной инфраструктуры в управление совместному предприятию ООО BTKI Dəmir Yolları для осуществления контроля над эксплуатацией железнодорожной линии, что является важным шагом в укреплении региональной взаимосвязанности. Кроме того, стороны договорились о возобновлении с 26 мая 2026 года ежедневного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Баку–Тбилиси–Баку.

Азербайджан и Грузия также являются важными партнерами в сфере транспорта и логистики. Железнодорожная линия Баку–Тбилиси–Карс, а также Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) способствуют расширению грузоперевозок между Европой и Азией. Обе страны, являясь ключевыми участниками транспортного коридора Восток–Запад, вносят значительный вклад в наращивание транзитного потенциала региона.

Особо следует отметить, что 2 июня текущего года после модернизации железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК) ее грузоперевозочные возможности существенно расширились, а сам проект вступил в новый этап развития.

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов заявил журналистам, что линия БТК уже вышла за рамки традиционного транспортного сообщения и превратилась в одну из стратегических логистических артерий Евразии.

"Сегодня железная дорога Баку–Тбилиси–Карс — это не просто альтернативный маршрут. Это важный элемент инфраструктуры Среднего коридора, который превращает географическое положение Азербайджана в реальное экономическое и стратегическое преимущество", — сказал Р.Рустамов.

По его словам, в результате модернизации проекта годовая пропускная способность железной дороги увеличилась с одного миллиона тонн до пяти миллионов тонн. Это позволяет значительно повысить скорость и эффективность грузоперевозок по направлению Восток–Запад.

Р.Рустамов отметил, что значение БТК заключается не только в расширении транзитных возможностей Азербайджана, но и в превращении страны в региональный логистический центр.

"Благодаря этой линии наши логистические возможности уже не ограничиваются Каспийским морем и грузинскими портами. Мы получили прямой доступ к европейской железнодорожной сети через территорию Турции. Интеграция железнодорожных и морских перевозок позволила Азербайджану выйти за рамки статуса классической транзитной страны и стать региональным логистическим хабом", — подчеркнул он.

Азербайджан является одним из ключевых энергетических партнеров Грузии. Основу сотрудничества двух стран составляют такие международные проекты, как основной экспортный нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, Южно-Кавказский газопровод и Южный газовый коридор. Азербайджанский газ через территорию Грузии поставляется на рынки Турции и Европы, что укрепляет роль Грузии в качестве регионального энергетического узла.

Торгово-экономические связи между двумя странами также динамично развиваются. В последние годы товарооборот стабильно растет, а Грузия входит в число ключевых торговых партнеров Азербайджана. Азербайджанские компании входят в число крупнейших инвесторов в экономику Грузии. Особенно заметно присутствие азербайджанского капитала в энергетике, банковском секторе, телекоммуникациях, транспорте и сфере услуг.

Одним из новых направлений сотрудничества в последние годы стала сфера зеленой энергетики. Азербайджан и Грузия совместно работают над стратегическими проектами, предусматривающими экспорт зеленой энергии в Европу через Черное море. Эти инициативы способствуют развитию возобновляемых источников энергии и укреплению энергетической безопасности региона.

В целом экономические связи между Азербайджаном и Грузией основаны на взаимном доверии и общности интересов. Совместные проекты в сферах энергетики, транспорта, торговли, инвестиций и зеленой энергетики не только способствуют экономическому развитию двух стран, но и укрепляют позиции Южного Кавказа как важного международного транспортного и энергетического центра.