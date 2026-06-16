ITFC заключила соглашения с Гамбией, Таджикистаном и Международной финансовой корпорацией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC), член Группы Исламского банка развития (ИБР), начала свое участие в Ежегодных собраниях Группы ИБР 2026 г. в г. Баку с заключения трех стратегических соглашений и встреч на высоком уровне, посвященных содействию сотрудничеству в областях торгового финансирования, развития торговли, роста частного сектора и регионального экономического сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении ИБР.

Согласно информации, инженер Адиб Юсуф Аль-Аама, генеральный директор ITFC, возглавлял делегацию Корпорации в ходе двусторонних встреч с управляющими и делегациями из стран-участниц, включая Бангладеш, Гамбию, Гвинею, Мальдивы, Сенегал, Сомали и Таджикистан, а также с партнерами, включая Vakif Katilim Bank и Turk Eximbank. Обсуждения были сосредоточены на расширении сотрудничества в области торгового финансирования, улучшении доступа к финансированию, соответствующему требованиям принципам шариата, и определении практических возможностей приведения мер ITFC в соответствие с приоритетами в области национального развития.

ITFC также приняла участие в Форуме лидеров халяльной экономики 2026 г., в рамках которого Назим Нурдали, главный операционный директор, присоединился к Диалогу стратегического лидерства по этическим халяльным бизнес-моделям и рискоустойчивому финансированию. В ходе заседания обсуждалось то, как модели халяльной экономики, исламское финансирование и механизмы распределения рисков способны поддержать региональную интеграцию, участие микро-, малых и средних предприятий и трансграничную торговлю между странами-участницами.

Основные подписанные документы

Гамбия: Рамочное соглашение о поддержке жизненно важных секторов экономики (на сумму 250 млн долл. США)

ITFC подписала с Республикой Гамбия трехлетнее Рамочное соглашение на сумму 250 млн долл. США, которое будет задавать направление для следующего этапа сотрудничества между двумя сторонами. Новое соглашение заключено после полного освоения средств, предусмотренных предыдущим пятилетним Рамочным соглашением на сумму 250 млн долл. США, подписанным в январе 2021 г.

Новое соглашение предоставит ITFC платформу для поддержки приоритетных секторов экономики в Гамбии, включая энергоснабжение, продовольственную безопасность, здравоохранение, цепочки создания добавленной стоимости в сельском хозяйстве и финансирование частного сектора посредством местных финансовых учреждений.

Соглашение было подписано Сиди К. М. Кейта (Seedy K. M. Keita), министром финансов и экономической деятельности Республики Гамбия, и инженером Адибом Юсуфом Аль-Аама, генеральным директором ITFC.

Таджикистан: 10 млн долл. США в рамках Прямого финансирования по механизму мурабаха на поддержку торговли хлопком

Международная исламская торгово-финансовая корпорация подписала с Республикой Таджикистан Соглашение о прямом финансировании по механизму мурабаха на сумму 10 млн долл. США для поддержки закупок хлопка и сопутствующих продуктов и торговли ими. Соглашение было подписано инженером Адибом Юсуфом Аль-Аама, генеральным директором ITFC, и Хокимом Холикзода, первым заместителем премьер-министра Республики Таджикистан.

Пилотный проект предоставит оборотный капитал заинтересованным сторонам хлопкового сектора, что позволит Агентству по экспорту при правительстве Республики Таджикистан закупать хлопок у фермеров через перерабатывающие компании в течение сезона сбора урожая для его дальнейшего экспорта, тем самым поддерживая этот сектор экономики, который вносит значительный вклад в экспортную деятельность, цепочки создания добавленной стоимости в сельском хозяйстве и формирование средств к существованию жителей сельских районов.

По всей стране насчитывается около 37 000 хлопководческих ферм и предприятий, на которых работает около 680 000 человек, поэтому ожидается, что финансирование укрепит рыночные связи и поддержит приносящие доход виды деятельности. Соглашение основывается на постоянной поддержке со стороны ITFC стратегических секторов экономики Таджикистана и отражает ее готовность предоставлять решения в области торгового финансирования, которые соответствуют требованиям принципам шариата и отвечают приоритетам развития стран-участниц ITFC.

Региональный уровень: Соглашение о подтверждении аккредитива с Международной финансовой корпорацией (IFC) о расширении доступа к торговому финансированию

ITFC подписала Соглашение о подтверждении аккредитива с Международной финансовой корпорацией (IFC), что стало новым шагом в укреплении сотрудничества между двумя учреждениями в целях поддержки торгового финансирования в странах-участницах Организации исламского сотрудничества (ОИС). Соглашение было подписано Назимом Нурдали, главным операционным директором ITFC, и Абдуллой Джефри (Abdullah Jefri), директором подразделения Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива IFC, и засвидетельствовано инженером Адибом Юсуфом Аль-Аама, генеральным директором ITFC.

Благодаря партнерству ITFC сможет расширить свои операции по торговому финансированию, опираясь на механизм распределения рисков IFC и гарантии, покрывающие платежные обязательства банков-эмитентов. Ожидается, что это сотрудничество расширит доступ к торговому финансированию для импортеров и экспортеров в странах-участницах ОИС, облегчит осуществление важнейших трансграничных торговых сделок и будет способствовать расширению торговых связей и экономическому росту в странах-участницах.

В день открытия программы Ежегодных собраний ITFC в г. Баку, Азербайджан, вопросы торгового финансирования, развития торговли и исламского финансирования были поставлены в центр ее повестки дня. В течение недели ожидается подписание новых соглашений и проведение других встреч на высоком уровне, поскольку ITFC продолжает сотрудничать со странами-участницами и партнерами в целях обеспечения финансирования основных торговых операций, расширения участия частного сектора и укрепления региональных связей.