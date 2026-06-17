Участие ICIEC позволяет привлекать миллиарды долларов частного капитала в развивающиеся страны - SRG

БАКУ /Trend/ – Участие Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) в качестве гаранта существенно повышает доверие частных страховщиков и инвесторов, открывая доступ к миллиардным объемам финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах.

Об этом заявил глобальный руководитель направления Credit & Political Risk брокерской компании Specialist Risk Group (SRG) Джон Лентейн на панельной сессии в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития (IsDB), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Когда ICIEC действует совместно с частными страховщиками, это действительно работает. ICIEC великолепно мобилизует частных перестраховщиков, которые сами по себе не руководствуются задачами развития», — сказал он.

По словам Лентейна, возглавляемая им команда сопровождает около 25 миллиардов долларов застрахованных активов, большая часть которых приходится на развивающиеся рынки Африки, Ближнего Востока, Азии и Центральной Азии.

«Сочетание гарантий ICIEC, частного перестрахования и банковского финансирования зачастую позволяет обеспечить стоимость капитала значительно ниже, чем альтернативные источники, включая рынки капитала», — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что геополитические риски остаются главным ограничением для страхового рынка.

«Война на Ближнем Востоке серьезно ударила по страховщикам. Компании, страхующие военные риски, в этом году сталкиваются с коэффициентом убытков около 400 процентов. Именно поэтому компании стран Персидского залива жалуются на стоимость страхования», — заявил Лентейн.

По его словам, помимо военных конфликтов, серьезное влияние оказывают климатические риски и риски суверенных дефолтов.

«ICIEC может смягчить часть этих рисков, однако наступает момент, когда частные страховщики просто теряют интерес к рынку. Сегодня это касается ряда стран Сахеля, а также Сирии, Судана и Ливии», — сказал он.

Отдельно эксперт выделил растущую роль механизмов смешанного финансирования (blended finance).

«ICIEC выступает якорным институтом сделки, обеспечивая доверие благодаря своему кредитному рейтингу, статусу привилегированного кредитора и высоким стандартам андеррайтинга. Именно это придает частным перестраховщикам уверенности», — отметил он.

По его словам, комбинация гарантий ICIEC, ресурсов многосторонних банков развития и частного перестрахования способна «разблокировать миллиарды долларов капитала», одновременно увеличивая сроки финансирования и снижая его стоимость.

«Еще одно важное новшество, которое активно развивает ICIEC, — возможность перепаковывать такие сделки и продавать их институциональным инвесторам. Благодаря этому, например, японские пенсионные фонды получают возможность инвестировать в проекты Центральной Азии и Африки, что без участия ICIEC было бы невозможно», — сказал Лентейн.

Подводя итог, он подчеркнул, что за последние годы корпорация значительно усилила свои позиции.

«Когда ICIEC работает на максимуме своих возможностей, это действительно выдающийся институт, способный привлечь огромные объемы частного капитала», — заключил Лентейн.