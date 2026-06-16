Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Нидерландов

БАКУ/Trend/ - 16 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Королевства Нидерландов Робом Йеттеном.

Публикация об этом размещена в аккаунте Президента в социальной сети Х.

Trend представляет публикацию: «Сегодня мне позвонил Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен (@MinPres). Мы договорились о дальнейшем углублении нашего политического диалога и экономического сотрудничества. Мы также провели обмен мнениями о региональных процессах, и я приветствовал поддержку Нидерландами прочного мира и стабильности в регионе».