В Азербайджане подготовлен новый пакет налоговых льгот для стартапов и резидентов технопарков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен широкий пакет налоговых льгот для компаний, получивших стартап-паспорт (сертификат «Стартап»), резидентов промышленных и технопарков, а также лиц, инвестирующих в них.

Это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Согласно проекту, 100 процентов инвестиций, вложенных аккредитованными инвесторами в фонды венчурного капитала, а также в юридические лица — резиденты, получившие сертификат «Стартап» либо свидетельство о регистрации в промышленном или технопарке, на определенных условиях будут вычитаться из налогооблагаемого дохода физических лиц и налогооблагаемой прибыли юридических лиц. Данная льгота будет применяться при условии сохранения инвестиций в течение не менее 3 лет.

Законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения доходов, полученных от продажи ценных бумаг лицами, инвестирующими через краудфандинговые платформы в стартапы, резидентов технопарков и субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства в результате этих инвестиций. Также налоговые льготы будут распространяться на дивиденды, выплачиваемые по этим долям участия и акциям. Согласно изменениям, 100 процентов дивидендных доходов, полученных фондами венчурного капитала по долям участия и акциям, а также прирост капитала, полученный от продажи этих активов, будут освобождены от налога. Льготы распространятся также на прибыль, полученную венчурными фондами от инвестиционной деятельности, и на дивиденды, выплачиваемые ими своим инвесторам.

В проекте предлагается освободить от налогообложения 100 процентов прибыли, получаемой высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями от трансфера технологий и коммерциализации научных результатов.

Наряду с этим, от налога на добавленную стоимость планируется освободить операции по услугам облачных вычислений, IaaS, PaaS, SaaS и API, приобретаемым у нерезидентов для обеспечения деятельности налогоплательщиков, получивших сертификат «Стартап» либо свидетельство о регистрации в промышленном или технопарке. Эта льгота не будет распространяться на случаи последующей перепродажи данных услуг третьим лицам.