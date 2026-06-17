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Флора Керимова поблагодарила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву (ФОТО)

Политика Материалы 17 июня 2026 17:30 (UTC +04:00)
Флора Керимова поблагодарила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву (ФОТО)
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Народная артистка Азербайджана Флора Керимова на своей официальной странице в Instagram поблагодарила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву.

В публикации говорится:

«Уважаемая Мехрибан ханум, в эти непростые для меня в связи с состоянием здоровья дни Ваше внимание, забота и то, что Вы лично держите под контролем мое лечение, глубоко тронули меня.

Выражаю Вам свою безграничную и глубокую признательность за Ваши благородные человеческие качества, чуткое отношение и проявленное внимание.

Ваша забота, нежное отношение и сострадание — одни из самых ценных человеческих качеств. Мой долг преданности Вам является духовным заветом для моих детей. Желаю Вам крепкого здоровья, полную гордости жизнь, а также постоянных успехов и достижений в Вашей благородной деятельности, которую Вы, как соратница Великого Полководца, осуществляете во имя нашего народа».

Флора Керимова поблагодарила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву (ФОТО)
Флора Керимова поблагодарила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву (ФОТО)

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