UNITAR призывает перейти от секторального подхода к интегрированным решениям

БАКУ/Trend/ - Для эффективного преодоления современных вызовов развития необходим переход к более согласованному и взаимосвязанному подходу вместо традиционных секторальных решений.

Об этом заявила директор Отдела по вопросам процветания Института Организации Объединенных Наций по обучению и исследованиям (UNITAR) Михоко Кумамото в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По ее словам, помимо традиционных проблем развития, страны сталкиваются с новыми вызовами, включая технологические изменения, рост неравенства и климатические риски.

Михоко Кумамото заявила, что глобальные вызовы становятся все более сложными и неопределенными. «Мы сталкиваемся с нарастающими, более неопределенными и сложными вызовами», - сказала она.

Она отметила, что в контексте Целей устойчивого развития наблюдается отставание по большинству показателей. «Мы идем по графику только по 35% из 169 показателей», - заявила M.Кумамото.

По ее словам, для преодоления этих проблем необходим отход от секторального подхода и переход к более интегрированным решениям.

M.Кумамото подчеркнула важность инициативы UN 2.0 и пяти ключевых элементов данного подхода. Она заявила, что первый элемент - это подход, основанный на данных. «Все, что мы делаем, должно быть основано на данных и доказательствах», - сказала она.

Она также отметила, что стратегическое предвидение имеет ключевое значение в условиях растущей неопределенности, подчеркнув важность прогнозирования будущих рисков.

М.Кумамото также сказала, что цифровизация должна применяться на всех этапах - от планирования до мониторинга и оценки, включая реализацию программ и проектов. Она добавила, что поведенческая наука играет важную роль в понимании факторов, влияющих на принятие решений людьми, и в формировании соответствующих подходов к политике и развитию.

Следующим ключевым элементом она назвала инновации, подчеркнув их критическую важность. «Традиционные подходы уже недостаточны. Нам необходимы инновационные решения», - сказала M.Кумамото.