Частный сектор - движущая сила развития - Ульви Мансуров

БАКУ/Trend/ - Частный сектор является движущей силой развития.

Об этом заявил председатель правления Фонда развития бизнеса Азербайджана Ульви Мансуров в ходе заседания Арабской координационной группы (АКГ) по частному сектору в рамках Ежегодного заседания Группы ИБР в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Частный сектор больше не является просто получателем выгод от развития. Он является движущей силой развития, создает рабочие места, внедряет инновации, повышает производительность и формирует устойчивые экономики. Любая успешная экономика в конечном итоге строится не только на государственных инвестициях, но и на способности предпринимателей и бизнеса превращать свои идеи в возможности", - сказал он.

Мансуров отметил, что масштаб открывающихся возможностей — от инфраструктуры и энергетики до продовольственной безопасности, цифровой трансформации и устойчивости к климатическим изменениям, — требует такого объема инвестиций, который ни один институт не способен обеспечить в одиночку. По его словам, Азербайджан твердо придерживается этого подхода.

Он также добавил, что Азербайджан приветствует углубление сотрудничества с Арабской координационной группой и ее учреждениями-членами.

"На протяжении десятилетий Арабская координационная группа и входящие в неё учреждения демонстрируют, как координация между институтами развития позволяет мобилизовать ресурсы, обмениваться опытом и улучшать жизнь людей.

Мы рассчитываем увидеть больше совместного финансирования, больше инноваций, больше трансграничных инвестиций и больше партнёрств, которые принесут ощутимые результаты нашим экономикам и нашим народам", - сказал он.