Таджикистан и Узбекистан планируют довести товарооборот до $2 млрд – премьер-министр

ТАШКЕНТ/Trend/ - Таджикистан и Узбекистан планируют довести товарооборот до 2 миллиардов долларов до 2028 года.

Об этом заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада на открытии 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF 2026), сообщает в среду специальный корреспондент Trend.

«Благодаря дальновидной политике и твердой воле лидеров наших стран - Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева — границы между нашими государствами стали мостами дружбы, а экономическое пространство — полем для реализации масштабных совместных инициатив. Для привлечения инвестиций, помимо льгот, преференций, выгодных условий, огромное значение имеет политическая воля лидеров государств», - сказал он.

Расулзада отметил, что товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном за короткий период вырос со 70 миллионов до 1 миллиарда долларов. «Сегодня перед правительствами поставлена задача, чтобы к 2028 году мы довели его до 2 миллиардов долларов», - добавил он.

Премьер-министр также отметил, что перевозка грузов автомобильным транспортом между двумя странами выросла в 100 раз.

Далее, Расулзада заявил, что сегодня действуют 530 совместных предприятий, и этот показатель каждый год увеличивается.

«Всё это дало возможность дополнительно создать сотни тысяч новых рабочих мест и улучшить благосостояние, уровень жизни двух братских народов. На сегодняшний день в Таджикистане работают более 130 предприятий с участием узбекского капитала. В то же время, в Узбекистане количество действующих компаний с таджикскими инвестициями уже превысило 410. Наше партнерство вышло на качественно новый уровень. Самым ярким подтверждением этого тренда является тот факт, что к сегодняшнему дню частный сектор Таджикистана уже реализует инвестиционные проекты в Узбекистане на сумму порядка 2 миллиардов долларов», - сказал он.

Расулзада также рассказал об экономических достижениях Таджикистана за последние годы.

«По итогам 2025 года рост ВВП в стране составил 8,4%. В текущем 26-м году (2026 г.) мы удерживаем планку на уровне 8%. За прошлый год экономика Таджикистана привлекла почти 7 миллиардов иностранных инвестиций, что на 35% больше, чем годом ранее. Интерес к нам растет со всех сторон. Вложения из стран СНГ увеличились на 54%, а из стран дальнего зарубежья — более чем на 23%», - сказал премьер-министр.

Как отметил Расулзада, главная и неоспоримая преимущество Таджикистана — это абсолютно «зеленая» основа экономики.

«Мы получаем 98% электричества от гидростанций и входим в шестерку мировых лидеров по этому показателю. К 2032 году планируется свести наш углеродный след к нулю. В мире, где экологические стандарты становятся жестче с каждым днем, Таджикистан дает инвесторам уникальный шанс создавать продукцию со стопроцентным «зеленым» сертификатом», - добавил он.

Отметим, что 16 июня в столице Узбекистана начал работу 5-й юбилейный TIIF 2026, ставший важнейшей платформой для диалога между инвесторами, государственными структурами и международными финансовыми организациями.

Юбилейный форум призван не только закрепить предыдущие успехи, но и расширить географию участников, углубить отраслевую специализацию и усилить практическую направленность мероприятий. TIIF сегодня является индикатором доверия международного капитала и платформой для интеграции Узбекистана в глобальные цепочки добавленной стоимости.