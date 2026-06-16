ОАЭ нацелены на двусторонний обмен опытом в сфере толерантности с Азербайджаном (Эксклюзив) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ – Целями проведения мероприятия «Толерантность в ОАЭ: глубоко укоренившееся наследие и устойчивая концепция будущего» являются обмен опытом и представление азербайджанской аудитории эмиратской модели толерантности.

Об этом в интервью Trend сказал советник министерства толерантности и сосуществования ОАЭ Рашид Аль-Нуайми на полях мероприятия, состоявшегося в Азербайджанском университете языков.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить Азербайджанский университет языков за организацию этого мероприятия, а также посольство ОАЭ в Азербайджане за поддержку и сотрудничество», - сказал он.

По словам Аль-Нуайми, в рамках мероприятия стороны обсудили основные принципы эмиратской модели толерантности, вопросы образования и межкультурного диалога.

«На этой площадке мы стараемся представить азербайджанской аудитории наш опыт и модель толерантности, сформированную в Объединённых Арабских Эмиратах. Мы говорим о принципах толерантности, роли образования и важности взаимного уважения в современном обществе», - отметил он.

Представитель ОАЭ подчеркнул, что подобные инициативы способствуют развитию международного сотрудничества и обмену лучшими практиками в гуманитарной сфере.

«Мы надеемся получить ценные рекомендации и предложения, которые найдут отражение в нашей дальнейшей работе уже в ближайшем будущем», - добавил Аль-Нуайми.

Он также отметил важность укрепления контактов между образовательными учреждениями и экспертным сообществом Азербайджана и ОАЭ для продвижения ценностей мирного сосуществования, толерантности и взаимопонимания.