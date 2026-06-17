Обнародован объем ВВП Азербайджана в январе-мае

БАКУ /Trend/ - За январь-май текущего года в Азербайджане произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 51,784 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете "Макроэкономические показатели социально-экономического развития страны за январь-май 2026 года", размещенном Государственным комитетом по статистике Азербайджана.

За отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1% и составила 16,125 миллиарда манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,4% и составила 35,658 миллиарда манатов.

Согласно майскому отчету Международного валютного фонда (МВФ), ожидается, что экономика Азербайджана вырастет на 2,2 процента в 2026 году, а в 2027-2031 годах рост стабилизируется на уровне 2,5 процента ежегодно.

Отмечается, что нефтяной сектор страны, включая добычу и переработку нефти и газа, сократится на 2 процента в 2026 году. В дальнейшем темпы снижения замедлятся до 0,5 процента ежегодно в период с 2027 по 2031 год.

В то же время МВФ прогнозирует рост ненефтяного ВВП на уровне 3,7 процента в 2026 году и 3,8 процента в 2027 году с последующей стабилизацией на уровне 3,5 процента ежегодно в 2028-2031 годах.

МВФ также прогнозирует устойчивый рост номинального ВВП Азербайджана в ближайшие годы. Ожидается, что номинальный ВВП составит 78,372 миллиарда долларов в 2026 году, увеличится до 83,060 миллиарда долларов в 2027 году, 88,175 миллиарда долларов в 2028 году, 93,718 миллиарда долларов в 2029 году и 99,600 миллиарда долларов в 2030 году, достигнув 105,923 миллиарда долларов в 2031 году.

А согласно данным Нидерландской банковской группы ING, в 2026 году годовой рост ВВП в Азербайджане составит 2,2%, а в 2027 году ожидается ускорение до 3%.

В поквартальном разрезе на 2026 год прогнозируются следующие показатели: во втором квартале - 2,5%, в третьем - 4%, в четвертом - 2,5%.

В 2027 году динамика будет следующей: в первом квартале рост ожидается на уровне 3%, во втором - 3,5%, в третьем - 2%, в четвертом - 3,5%.