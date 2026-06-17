Элвис прощается с Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/ Trend life/ - Кажется, совсем недавно отгремела премьера нового мюзикла "Ты – король!". Да, именно отгремела, поскольку в эти три премьерных дня зал словно соревновался с исполнителями энергией и взрывами эмоций, встречая каждый вокальный номер продолжительными аплодисментами. А как же иначе – ведь на сцене звучали бессмертные хиты великого Элвиса Пресли – Короля рок-н-ролла!

В эти дни симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического музыкального театра словно преобразился. Строгие музыканты, забыв о классических канонах, задавали такой мощный драйв, что создавалось впечатление, будто в оркестровой яме находится настоящая рок-группа! В целом, все участники спектакля были на высоте: прекрасный хор, блестящий кордебалет и, несомненно, актеры, которые буквально живут на сцене.

Полная драматизма история молодого и харизматичного парня, мечтающего покорить сердце юной красавицы и стать звездой сцены, никого не оставляет равнодушным. Верность и предательство, любовь и ненависть, минуты отчаяния и счастливый финал – одним словом, целая жизнь проходит всего за час с небольшим. События на сцене органично переплетаются с живой реакцией публики. Несомненно, все это происходит благодаря прекрасному творческому коллективу. Но главное - это особая магия музыки великого Элвиса.

Спектакль с успехом был показан уже 8 раз, и за это время его посетили более двух тысяч человек. Финальный показ этого летнего сезона состоится 28 июня. Надеемся, что последний только в уходящем сезоне, и верим, что Элвис снова встретится со своим зрителем в новом! Азербайджанский государственный академический музыкальный театр приглашает всех на яркое и незабываемое представление.