Азербайджан готов стать стратегическими воротами для инвесторов на рынок халяльной экономики - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов стать стратегическими воротами для инвесторов на рынок халяльной экономики.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в рамках 14-ого форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, сегодня халяльная экономика представляет собой не просто отдельный сегмент рынка, а быстрорастущий и устойчивый класс активов, который меняет глобальную торговлю.

«Глобальная халяльная экосистема вышла далеко за рамки своих традиционных границ и превратилась в комплексную модель устойчивого развития стоимостью более 2 триллионов долларов США», - сказал М.Мамедов.

Министр отметил, что стремительное расширение этого сектора открывает для инвесторов возможности для вложения капитала в высокодоходные сельскохозяйственные проекты, ускорения трансфера технологий и создания трансграничных производственно-сбытовых цепочек.

М.Мамедов подчеркнул, что Азербайджан предлагает конкурентоспособные условия для инвестиций в сельское хозяйство благодаря выгодному географическому положению, государственной поддержке и устойчивой динамике роста.

Он сообщил, что в результате структурных реформ и реализации комплексных механизмов субсидирования агропродовольственный сектор страны продемонстрировал значительный рост.

По словам министра, за последнее время объем сельскохозяйственного производства в реальном выражении увеличился на 37,8 процента, а объем рыбного хозяйства вырос почти в 2,7 раза.

Меджнун Мамедов также заявил, что Азербайджан достиг полного самообеспечения по ряду высокодоходных видов продукции, включая фрукты, овощи и яйца, а также демонстрирует положительную динамику в производстве мяса и молочной продукции.

Он отметил, что страна является конкурентоспособным и надежным экспортером сельскохозяйственной продукции на мировых рынках.

«Сегодня Азербайджан занимает четвертое место в мире по производству фундука, второе место по экспорту хурмы и девятое место по экспорту персиков и нектаринов», - сказал министр.

Кроме того, по его словам, страна стабильно входит в число двадцати крупнейших мировых экспортеров ряда товаров, включая клубнику, черешню, томаты и хлопковое волокно.

Мамедов подчеркнул, что долгосрочное развитие отрасли закреплено на институциональном уровне.

Министр также отметил, что в настоящее время по всем экономическим районам страны проводятся региональные консультации для обеспечения соответствия местных производственных моделей требованиям международных рынков и инвесторов.

«Размещая капитал в Азербайджане, инвесторы получают прямой доступ к структурированной системе, направленной на развитие торговых связей в рамках Организации исламского сотрудничества и формирование региональных халяльных цепочек создания стоимости», - добавил М.Мамедов.