IsDB намерен активнее интегрировать решения «зеленого» роста в портфель по Азербайджану

БАКУ /Trend/ — Группа Исламского банка развития (IsDB) намерена активнее внедрять инновации, цифровую трансформацию и решения «зеленого» роста в свой портфель проектов в Азербайджане.

Как говорится в последнем отчете IsDB, ключевыми направлениями деятельности банка являются:

- расширение проектов в сфере возобновляемой энергетики и «зеленых» инициатив для достижения климатических целей;

- поддержка цифровой трансформации в государственном управлении и сфере предоставления услуг;

- укрепление сельского хозяйства и продовольственной безопасности за счет внедрения технологий «умного» земледелия;

- углубление торгового и частного партнерства для повышения конкурентоспособности экономики.

По данным банка, сочетание инновационных финансовых инструментов, знаний и вовлечения частного сектора направлено на формирование динамичной экосистемы, способствующей ускорению устойчивого развития Азербайджана.

«По мере продвижения Азербайджана по пути национальной трансформации Группа IsDB остается надежным партнером страны, поддерживая ее стремление к инклюзивному росту, экономической диверсификации и глобальной конкурентоспособности», — говорится в отчете.

Согласно последним данным IsDB, общий объем чистых одобрений для Азербайджана по состоянию на 31 декабря 2025 года составил 1,328 млрд долларов США.

Совокупный объем операций Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC) составил 93,4 млн долларов, одобрения Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) — 165,2 млн долларов, а операции по другим фондам — 25,7 млн долларов. Общий объем деятельности ICIEC в Азербайджане включал застрахованные операции на сумму 164,4 млн долларов и новые обязательства в размере 132,3 млн долларов.

Операции Группы IsDB в Азербайджане реализуются через различные инструменты финансирования, включая истиснаа (542,3 млн долларов), иджара (287,6 млн долларов), торговое финансирование (215,8 млн долларов), продажу в рассрочку (159,5 млн долларов), кредиты (92,5 млн долларов), участие в капитале (24 млн долларов), а также специальные и технические гранты (6,3 млн долларов).

Портфель IsDB в Азербайджане включает 85 операций, из которых 75 на сумму около 1,138 млрд долларов уже завершены, а 10 операций на сумму 189,2 млн долларов остаются активными.