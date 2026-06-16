ОАЭ продвигают модель мирного сосуществования на фоне глобальной напряженности - Рашид Аль-Нуайми

БАКУ /Trend/ – Опыт Объединённых Арабских Эмиратов в сфере толерантности и мирного сосуществования может служить источником вдохновения для всего мира в условиях роста международной напряжённости и конфликтов.

Об этом сказал представитель министерства толерантности и сосуществования ОАЭ Рашид Аль-Нуайми на мероприятии «Толерантность в ОАЭ: глубоко укоренившееся наследие и устойчивая концепция будущего», состоявшемся в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Выступая перед участниками, Аль-Нуайми передал приветствие министра толерантности и сосуществования ОАЭ шейха Нахайяна бин Мубарака Аль Нахайяна и отметил, что название мероприятия отражает три ключевых принципа эмиратской модели: толерантность как фундаментальную ценность общества, историческое наследие мирного сосуществования и необходимость сохранения этих принципов для будущих поколений.

«Объединённые Арабские Эмираты известны своей приверженностью толерантности. Это одна из важнейших ценностей, на которых основано наше государство», - подчеркнул он.

По словам Аль-Нуайми, мудрое руководство страны превратило толерантность, межрелигиозное сосуществование и уважение к разнообразию в неотъемлемую часть национальной идентичности. Он отметил, что сегодня в ОАЭ проживают представители более 200 национальностей, а взаимное уважение и человеческое достоинство являются основой общественной жизни.

Представитель министерства также рассказал о международных инициативах ОАЭ, направленных на продвижение культуры мира и взаимопонимания. В частности, он отметил деятельность Глобального альянса толерантности, объединяющего религиозных лидеров, мыслителей и политиков со всего мира, а также значение Документа о человеческом братстве как символа глобальной приверженности принципам мирного сосуществования.

Кроме того, Аль-Нуайми подчеркнул важность образовательных и общественных программ, реализуемых в Эмиратах, включая создание комитетов толерантности в государственных учреждениях и клубов толерантности в университетах. По его словам, эти инициативы способствуют распространению культуры взаимного уважения среди различных слоёв общества.

Он также выразил благодарность посольству ОАЭ в Азербайджане и Азербайджанскому университету языков за организацию мероприятия и отметил, что подобные проекты способствуют укреплению взаимопонимания между народами.

«Наша главная цель — служить людям независимо от их национальности, религии, цвета кожи или культурной принадлежности», - заявил Аль-Нуайми.

В завершение выступления он подчеркнул, что ОАЭ готовы делиться своим опытом со всеми странами мира, способствуя продвижению ценностей толерантности, гуманности и мирного сосуществования.