Азербайджан усиливает роль транспортно-логистического хаба и развивает “зеленую” энергетику - Минэкономики

БАКУ /Trend/ - Географическое положение Азербайджана на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока определяет приоритетное развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Об этом заявил советник министра экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он сказал, что страна уделяет особое внимание транспортным и логистическим направлениям, отметив транзитный потенциал Азербайджана на Каспийском море и его роль в ключевых евразийских торговых коридорах.

"Бакинский международный морской торговый порт сегодня служит ключевым логистическим хабом Каспия, обрабатывая растущие грузопотоки между Востоком и Западом", - подчеркнул он.

Г.Гусейнов отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс обеспечивает прямое железнодорожное сообщение между Азией и Европой, существенно сокращая время транзита грузов.

По словам советника министра, Средний коридор объединяет транспортные маршруты и приобретает стратегическое значение на фоне диверсификации глобальных цепочек поставок. Он добавил, что Азербайджан выступает транзитным и логистическим центром, связывающим Центральную Азию, Каспийский регион, Турцию и европейские рынки.

Г.Гусейнов заявил, что рост транзитных грузоперевозок через территорию страны подтверждает эффективность инфраструктурной интеграции. Он также отметил, что энергетика остается вторым ключевым направлением регионального развития Азербайджана.

«Нефтегазовые трубопроводы, соединяющие Каспий с мировыми рынками, давно обеспечивают вклад Азербайджана в энергетическую безопасность», - сказал он. Г.Гусейнов добавил, что страна расширяет участие в возобновляемой энергетике и реализует трансграничные инициативы в сфере “зеленой” энергии.

Он подчеркнул необходимость модернизации таможенных систем, расширения цифровых торговых платформ и упрощения пограничных процедур. «Мы должны модернизировать таможенные системы, расширять цифровые торговые платформы и упрощать пограничные процедуры, чтобы товары, услуги и капитал перемещались быстрее и с меньшими задержками», - заявил он.

По словам советника, региональная интеграция требует координации усилий между странами. «Финансирование, техническая помощь и аналитическая работа Исламского банка развития поддерживают трансграничную инфраструктуру и платформы регионального сотрудничества», - сказал он.