Инициатива «Мост мира» создает новый формат в азербайджано-армянских отношениях — Фархад Мамедов

ГАБАЛА /Trend/ - Инициатива «Мост мира» создает новый формат в азербайджано-армянских отношениях.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом на пресс-конференции по итогам встречи представителей гражданских обществ двух стран сказал куратор инициативы «Мост мира», директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

Он отметил, что представители гражданского общества сначала посетили Армению, а затем Азербайджан. Символическое значение этого визита на нынешнем этапе заключается в том, что переход был осуществлен через делимитированный и демаркированный участок сухопутной границы. Здесь были выполнены все погранично-пропускные процедуры.

«В то же время, поскольку границы Республики Армения открыты, специальные процедуры не применялись. Однако, так как сухопутные границы Азербайджанской Республики закрыты, были выполнены все необходимые государственные процедуры.

На Вашингтонском саммите была утверждена мирная повестка, и в этих рамках существует межгосударственный диалог на высоком уровне. В этом диалоге участвуют как лидеры, так и государственные структуры. Также формируются экономические отношения, к ним относятся осуществление транзита и прямые торговые связи. Наряду с этим, уже существует и продолжается диалог на уровне гражданского общества.

Основное отличие инициативы «Мост мира» от других форматов заключается в том, что в предыдущие годы подобные диалоговые платформы в основном реализовывались в трехстороннем формате — с участием посредников или донорских организаций. В настоящее время процесс ведется при государственной поддержке, и представители гражданского общества также принимают в нем прямое участие.

В рамках сегодняшней встречи было организовано четыре дискуссионных сессии. Первые две сессии носили скорее политологический характер, на них обсуждалось влияние геополитической ситуации и текущих условий в регионе на мирный процесс, а также создаваемые ими возможности. Третья и четвертая сессии были посвящены непосредственно роли гражданского общества и направлениям будущей деятельности.

В этих рамках также состоялись ставшие уже традиционными встречи с государственными официальными лицами. В этом контексте прошла встреча с помощником Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым. На встрече, продолжавшейся более двух часов, были подробно даны ответы на многочисленные вопросы представителей Армении», — отметил Фархад Мамедов.