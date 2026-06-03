США ввели санкции против криптобирж Ирана

БАКУ /Trend/ - США ввели санкции в отношении четырех иранских криптовалютных бирж.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении министерства финансов США.

Согласно информации, под ограничительные меры попали платформы Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. По данным американской стороны, эти биржи использовались для обхода действующих санкций.

В министерстве отметили, что в 2025 году через Nobitex было проведено свыше половины всех операций Ирана с цифровыми активами, включая транзакции, связанные с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, санкции были введены против четырех граждан Ирана, входящих в число основателей и руководителей данной криптобиржи.