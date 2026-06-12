Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Филиппин

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Президенту Республики Филиппины Фердинанду Ромуальдесу Маркосу.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Филиппины.

Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие и расширение дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Филиппинами в интересах двух народов.

В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Филиппин – благополучия и процветания".