Не менее 25 моряков погибли в Ормузском проливе с начала конфликта США и Ирана

БАКУ /Trend/ - В результате конфликта между США и Ираном в Ормузском проливе погибли не менее 25 моряков.

Об этом сообщила Международная морская организация ООН (IMO).

По данным специализированного учреждения ООН, расположенного в Лондоне, последней жертвой конфликта, продолжающегося с 28 февраля, стал моряк с танкера «Velos Sapphire», подвергшегося нападению в Ормузском проливе 5 ноября. В целом с конца февраля количество нападений на коммерческие суда в регионе достигло 130, а тысячи моряков остаются заблокированными в Персидском заливе.

«В результате продолжающихся геополитических конфликтов моряки продолжают погибать и получать тяжелые ранения, оставаться брошенными на произвол судьбы, лишаться возможности вернуться на родину, а также испытывать трудности с удовлетворением основных потребностей, включая обеспечение водой, продовольствием и медицинской помощью», — заявил генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес.