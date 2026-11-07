Восемь канадских организаций попали под санкции США из-за связей с Ираном

БАКУ /Trend/ - США включили восемь организаций, зарегистрированных в Канаде, в санкционный список, связанный с Ираном.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Согласно опубликованным данным, ограничения коснулись финансовых структур, предоставляющих услуги по обмену валют, осуществлению денежных переводов и проведению операций с криптовалютами. Все восемь организаций, попавших под санкции, зарегистрированы на территории Канады.

Введение санкций предусматривает блокировку активов этих организаций в США, а также запрет для американских граждан и компаний на ведение с ними коммерческой деятельности.