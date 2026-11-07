Экспорт через таможенный пункт Рази в Иране вырос на 250%

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 октября 2026 года) экспорт продукции через таможенный пункт Рази, расположенный в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана (на турецкой стороне - пункт Капыкёй), увеличился на 250 процентов в стоимостном выражении и на 150 процентов в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта - 22 октября 2025 года).

По информации Таможенной администрации Ирана, об этом заявил начальник таможенного управления Рази Али Асгар Абдуллахи.

"За семь месяцев через таможенный пункт Рази было экспортировано 746 тысяч тонн продукции на сумму 470 миллионов долларов", - сообщил он.

Абдуллахи добавил, что за указанный период через таможенный пункт Рази на другие таможенные пункты страны для последующего импорта было перевезено 290 тысяч тонн продукции на сумму 337 миллионов долларов. Объем таких грузоперевозок увеличился на 250 процентов как в стоимостном, так и в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представитель таможенной службы отметил, что основную часть грузов, перевозимых через таможенный пункт Рази на другие таможенные пункты страны, составляли товары первой необходимости (пшеница, ячмень, рис, чай, растительное масло и другие), а также сырье.

Согласно исследованию Trend на основе данных Таможенной администрации Ирана, за шесть месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 сентября 2026 года) через таможенный пункт Рази было экспортировано и импортировано продукции в общей сложности на 307 миллионов долларов. При этом объем экспорта составил 254 миллиона долларов, а импорта - 53 миллиона долларов.

Отметим, что в Иране используется солнечная хиджра - солнечный календарь. В настоящее время в стране идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев года состоят из 31 дня каждый, следующие пять месяцев - из 30 дней, а последний месяц длится 29 дней в течение трех лет и 30 дней в четвертый год. Таким образом, месяцы иранского календаря начинаются 21-го, 22-го или 23-го числа соответствующих месяцев григорианского календаря.