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Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин проведут трехстороннюю встречу

В мире Новость 16 ноября 2026 08:42 (UTC +04:00)
Музаффар Ибрагимов
Музаффар Ибрагимов
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БАКУ/ Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин 19 ноября проведет трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в китайском городе Шэньчжэнь в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.

«19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД КНР подтвердили, что переговоры состоятся в трехстороннем формате.

Отметим, что ранее Пекин официально не подтверждал информацию о проведении такой встречи.

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