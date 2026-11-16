Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин проведут трехстороннюю встречу

БАКУ/ Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин 19 ноября проведет трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в китайском городе Шэньчжэнь в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.

«19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД КНР подтвердили, что переговоры состоятся в трехстороннем формате.

Отметим, что ранее Пекин официально не подтверждал информацию о проведении такой встречи.