В иранской провинции Керманшах выдано 1,92 тыс. лицензий на создание предприятий

БАКУ/Trend/ - В западной провинции Ирана Керманшах на сегодняшний день выдано 1,92 тысячи лицензий на создание предприятий.

Согласно исследованию Trend, проведённому на основе информации управления Министерства промышленности, шахт и торговли Ирана по провинции Керманшах, для реализации этих проектов предполагается инвестировать 6,1 квадриллиона риалов (около 3,3 миллиарда долларов).

Ожидается, что создание предприятий обеспечит рабочими местами 47,6 тысячи человек.

В горнодобывающем секторе провинции Керманшах представлены как минимум 20 из 68 видов полезных ископаемых, выявленных в Иране. В настоящее время здесь действуют 235 горнодобывающих предприятий. Месторождения природного битума расположены в районе Гилан-е-Гарб, драгоценных камней — в районах Херсин и Исламабад-е-Гарб, а железной руды — в районе Сонгур.

Кроме того, за шесть месяцев (с 21 марта по 22 сентября 2026 года) в провинции Керманшах возобновили работу шесть ранее простаивавших производственных предприятий. На эти цели было направлено 200 триллионов риалов (около 107 миллионов долларов). В предыдущем иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) в провинции возобновили деятельность 21 предприятие.

Отметим, что в мае прошлого года в рамках визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в провинцию Керманшах ей было выделено 380 триллионов риалов (около 203 миллионов долларов). Из этой суммы 200 триллионов риалов (около 107 миллионов долларов) предназначались для промышленного, горнодобывающего и торгового секторов. К настоящему времени часть средств перечислена 180 промышленным и производственным предприятиям для увеличения занятости и наращивания объёмов производства.

Отметим, что в Иране используется солнечная хиджра-шамси. В настоящее время в стране идёт 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев года длятся по 31 дню, следующие пять — по 30 дней, а последний месяц — 29 дней в трёх из четырёх лет и 30 дней в каждом четвёртом году. Таким образом, месяцы иранского календаря начинаются 21, 22 или 23 числа соответствующих месяцев григорианского календаря.