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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 ноября

Азербайджан Новость 16 ноября 2026 09:06 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 ноября
Фото: Trend News Agency
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 ноября.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,8731 маната, 1 турецкая лира — 0,0337 маната, 100 российских рублей — 2,0649 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,8731
AUD 1,1489
BYN 0,5682
AED 0,4628
KRW 0,1273
CZK 0,0767
CNY 0,2548
DKK 0,2506
GEL 0,6561
HKD 0,2167
INR 0,0181
GBP 2,2453
SEK 0,1687
CHF 2,0259
ILS 0,5299
CAD 1,1905
KWD 5,4566
KZT 0,3816
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5135
MDL 0,0939
NOK 0,1775
UZS 0,0141
PKR 0,613
PLN 0,4251
RON 0,3503
RUB 2,0649
RSD 0,0159
SGD 1,3196
SAR 0,453
xdr 2,2902
TRY 0,0337
TMT 0,4857
UAH 0,0375
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