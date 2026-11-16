Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 ноября.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,8731 маната, 1 турецкая лира — 0,0337 маната, 100 российских рублей — 2,0649 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,8731
|AUD
|1,1489
|BYN
|0,5682
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1273
|CZK
|0,0767
|CNY
|0,2548
|DKK
|0,2506
|GEL
|0,6561
|HKD
|0,2167
|INR
|0,0181
|GBP
|2,2453
|SEK
|0,1687
|CHF
|2,0259
|ILS
|0,5299
|CAD
|1,1905
|KWD
|5,4566
|KZT
|0,3816
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5135
|MDL
|0,0939
|NOK
|0,1775
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,613
|PLN
|0,4251
|RON
|0,3503
|RUB
|2,0649
|RSD
|0,0159
|SGD
|1,3196
|SAR
|0,453
|xdr
|2,2902
|TRY
|0,0337
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0375
|JPY
|1,0653
|NZD
|0,9384