Иссык-Куль на пороге экономических перемен - как Садыр Жапаров определяет будущее региона

БАКУ/ Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки по Иссык-Кульской области ознакомился с результатами социально-экономического развития региона за 2021–2026 годы, включая рост промышленного производства, реализацию инфраструктурных проектов и расширение туристического потенциала. По итогам поездки обозначились основные направления дальнейшего развития области, среди которых привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Представленные президенту данные свидетельствуют о заметном увеличении бюджетного финансирования и промышленной активности. Так, в Иссык-Кульском районе объем средств, поступивших из республиканского бюджета, вырос со 142,5 миллиона сомов (около 1,63 миллиона долларов США) в 2021 году до 1,8 миллиарда сомов (20,58 миллиона долларов США) за десять месяцев 2026 года. За последние пять лет здесь открыли 63 предприятия и создали 2 154 рабочих места, а промышленное производство за десять месяцев текущего года достигло 826,2 миллиона сомов (около 9,45 миллиона долларов США) - в шесть раз больше показателя 2021 года.

Промышленное развитие затрагивает и другие части области. В Тюпском районе за пять лет появились 55 предприятий и 900 рабочих мест, а объем промышленного производства увеличился более чем вдвое. Среди проектов, способных повлиять на дальнейшую экономическую специализацию региона, - цементный завод "Курменты", Тюпская ГЭС и агрологистический центр.

В Ак-Суйском районе дополнительным направлением роста становится туризм: число посетителей за рассматриваемый период увеличилось более чем в восемь раз. В числе крупных перспективных инициатив - национальный туристический комплекс "Ала-Тоо Резорт". В Чолпон-Ате также рассматривается строительство горнолыжной базы стоимостью 2,6 миллиарда сомов (около 29,73 миллиона долларов США).

В Караколе акцент сделан на расширении промышленной базы и транспортной инфраструктуры. Здесь реализуются 33 проекта по созданию производственных объектов общей стоимостью 349,6 миллиона сомов (около 4 миллионов долларов США), которые, согласно представленным данным, обеспечили 1 155 рабочих мест. За девять месяцев 2026 года промышленное производство достигло 4,6 миллиарда сомов (около 52,6 миллиона долларов США). Кроме того, модернизирован международный аэропорт "Каракол" стоимостью 2,1 миллиарда сомов (около 24,01 миллиона долларов США), приобретено 60 автобусов и построено 61,8 километра новых дорог.

При этом развитие региона не ограничивается промышленностью. В Балыкчы предусмотрено 2,2 миллиарда сомов (около 25,16 миллиона долларов США) на реализацию 65 инфраструктурных проектов. В городе завершено строительство муниципального рыбного рынка стоимостью 140 миллионов сомов (около 1,6 миллиона долларов США), продолжается строительство нового рынка за 538 миллионов сомов (около 6,15 миллиона долларов США). В медицинскую инфраструктуру направлено 270 миллионов сомов (около 3,09 миллиона долларов США), а после ввода катетеризационной лаборатории 235 гражданам установили сердечные стенты.

Отдельное значение для региона имеет туристическая отрасль. Помимо развития горнолыжной инфраструктуры, власти рассматривают строительство комплекса "Ала-Тоо Резорт", развитие зимнего туризма в Чолпон-Ате и создание новых объектов в других районах. Реализация этих инициатив может расширить туристический сезон, который традиционно во многом зависит от летнего отдыха на берегу Иссык-Куля.

Однако дальнейшее развитие туристического направления будет зависеть не только от строительства гостиниц, курортов и транспортных объектов. Во время встреч с президентом жители поднимали вопросы обеспечения питьевой водой, строительства железнодорожной ветки, развития дорожной сети, урегулирования земельных споров и сохранения экосистемы озера Иссык-Куль. Также обсуждались поддержка сельхозпроизводителей, доступность инфраструктуры для людей с инвалидностью и работа правоохранительных органов.

Эти вопросы показывают, что наряду с привлечением инвестиций региону предстоит решать задачи, связанные с обеспечением устойчивого развития. В частности, строительство новых туристических объектов и увеличение потока посетителей потребуют дальнейшего развития систем водоснабжения, очистных сооружений и коммунальной инфраструктуры. Необходимость строительства очистных сооружений в Чолпон-Ате, Бостери, Бактуу-Долоноту и Кара-Ой уже включена в перечень реализуемых проектов.

На одной из встреч с жителями Жапаров заявил, что имидж Кыргызстана в сфере обеспечения безопасности за последние годы значительно улучшился, что, по его словам, способствовало увеличению притока туристов и инвестиций. Президент также подчеркнул необходимость усиления борьбы с организованной преступностью и поручил государственным органам рассмотреть обращения граждан в рамках законодательства.

В дальнейшем развитие Иссык-Кульской области может пойти по нескольким направлениям. При своевременной реализации заявленных проектов регион получит дополнительные производственные мощности, рабочие места и более диверсифицированную туристическую инфраструктуру. Другой возможный сценарий предполагает постепенное выполнение наиболее подготовленных проектов при переносе крупных инициатив на более поздние сроки из-за финансовых, технических или организационных вопросов. Еще один вариант - усиление внимания к экологической составляющей и коммунальной инфраструктуре, если рост туристического потока потребует дополнительных мер по защите озера и окружающей среды.

Таким образом, дальнейшая экономическая динамика Иссык-Кульской области будет зависеть от темпов реализации инвестиционных проектов, способности инфраструктуры обслуживать растущий туристический поток и решения вопросов, обозначенных местными жителями. Сочетание промышленного развития, туризма и улучшения качества жизни населения останется одним из основных направлений региональной повестки.