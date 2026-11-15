Авианосец США “Theodore Roosevelt” прибудет на Ближний Восток 16 ноября

БАКУ/ Trend/ - Атомный авианосец Военно-морских сил США “Theodore Roosevelt” ожидается на Ближнем Востоке 16 ноября.

В течение ближайших 24 часов корабль присоединится к двум другим американским авианосцам, уже находящимся в регионе.

Напомним, 12 ноября Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон воздерживается от принятия более жестких мер в отношении Ирана по просьбе ряда стран Ближнего Востока, в том числе Саудовской Аравии.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио 13 ноября сообщил, что Вашингтон на данный момент не видит необходимости в проведении военной операции против Ирана. По его словам, американская сторона считает, что Иран уже понес значительный экономический ущерб.