Объем кредитных вложений частных банков Азербайджана превысил показатель госбанков

БАКУ/Trend/ - Общий объем кредитных вложений в экономику Азербайджана (банковский и небанковский секторы) на 1 октября текущего года составил 35,739 миллиарда манатов.

Согласно подсчетам Trend на основе данных Центрального банка Азербайджана, объем кредитных вложений банков и небанковских организаций в экономику страны по сравнению с показателем месяцем ранее увеличился на 855,4 миллиона манатов, или на 2,4%, а по сравнению с 1 октября 2025 года — на 4,698 миллиарда манатов, или на 15,1%.

За отчетный период 8,799 миллиарда манатов кредитных вложений пришлось на долю государственных банков, что означает рост в месячном сравнении на 211,7 миллиона манатов, или на 2,5%, а в годовом сравнении — на 1,209 миллиарда манатов, или на 15,9%.

За рассматриваемый период на долю частных банков пришлось 24,886 миллиарда манатов кредитных вложений в экономику. Это на 648,9 миллиона манатов, или на 2,7% больше по сравнению с показателем месяцем ранее, и на 3,2 миллиарда манатов, или на 14,7% превышает показатель на 1 октября прошлого года.

Таким образом, за этот период кредитные вложения частных банков превысили аналогичный показатель государственных банков на 16,087 миллиарда манатов, или в 2,8 раза.

Кроме того, на 1 октября текущего года доля небанковских кредитных организаций в кредитовании экономики страны составила 2,055 миллиарда манатов, что в месячном сравнении меньше на 5,1 миллиона манатов, или на 0,3%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — больше на 289,2 миллиона манатов, или на 16,4%.

Отметим, что за отчетный период кредитные вложения государственных банков составили 24,6% от общего объема кредитования, частных банков — 69,6%, а небанковских кредитных организаций — 5,7%.