Переработка газа SOCAR сократилась на 16,9%, экспорт нефтепродукции вырос

БАКУ/Trend/ - В третьем квартале 2026 года объем переработки газа компанией SOCAR сократился на 16,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем вырос экспорт нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях компании в Азербайджане.

Об этом свидетельствуют расчеты Trend, проведенные на основе данных SOCAR.

Согласно данным компании, в июле-сентябре текущего года SOCAR переработала 631,7 миллиона кубометров газа. В третьем квартале 2025 года этот показатель составлял 760,1 миллиона кубометров. Таким образом, объем переработки газа сократился на 128,4 миллиона кубометров, или 16,9 процента.

Объем переработки нефти за отчетный период составил 1 миллион 626,5 тысячи тонн против 1 миллиона 680,3 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года. Таким образом, годовое снижение составило 3,2 процента.

Несмотря на сокращение объемов переработки, экспорт готовой продукции вырос. Так, на зарубежные рынки было поставлено 657,4 тысячи тонн нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях SOCAR в Азербайджане.

В третьем квартале 2025 года экспорт этой продукции составил 639,2 тысячи тонн. Таким образом, за год показатель увеличился на 18,2 тысячи тонн, или 2,8 процента.

В целом в третьем квартале текущего года SOCAR провела буровые работы общим объемом более 21 тысячи метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 74,3 процента.

На месторождениях, эксплуатируемых SOCAR самостоятельно или в качестве основного участника, было добыто 1,7 миллиона тонн нефти и 1,7 миллиарда кубометров газа.

В целом добыча газа в Азербайджане за отчетный период составила 12,5 миллиарда кубометров, а добыча сырой нефти - 6,6 миллиона тонн.

В третьем квартале 2026 года объем нефти, экспортированной SOCAR на зарубежные рынки, составил около 4 миллионов тонн. В этот показатель включены как объемы нефти, добытой собственными силами компании, так и принадлежащие государству Азербайджан и SOCAR доли прибыльной нефти, добытой международными консорциумами, действующими в стране.

Экспорт природного газа из Азербайджана за отчетный период превысил 5,7 миллиарда кубометров, а его внутреннее потребление составило около 2,3 миллиарда кубометров.