Азербайджанский дзюдоист Кенан Насибов завоевал золото на турнире Гран-при в Загребе

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Кенан Насибов (свыше 100 кг) стал обладателем золотой медали на турнире серии Гран-при, который прошел в столице Хорватии Загребе.

В финальной схватке Насибов одержал победу над представителем Германии Лоссени Коне.

На пути к чемпионскому титулу азербайджанский спортсмен выиграл четыре поединка, защитив свой прошлогодний титул. Три из этих встреч завершились в дополнительное время — «золотой счет». В полуфинале Насибов одержал победу иппоном над сеяным грузинским дзюдоистом Сабой Инанейшвили.

Этот успех стал для Насибова третьим титулом в карьере на турнирах Мирового тура. Теперь счет его личных встреч с Лоссени Коне составляет 2:1.

Другой представитель Азербайджана Ушанги Кокаури не смог выступить в схватке за бронзовую медаль из-за травмы, полученной в полуфинале. В итоге он занял пятое место.