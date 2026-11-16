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Азербайджанский дзюдоист Кенан Насибов завоевал золото на турнире Гран-при в Загребе

Азербайджан Новость 16 ноября 2026 01:32 (UTC +04:00)
Музаффар Ибрагимов
Музаффар Ибрагимов
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Кенан Насибов (свыше 100 кг) стал обладателем золотой медали на турнире серии Гран-при, который прошел в столице Хорватии Загребе.

В финальной схватке Насибов одержал победу над представителем Германии Лоссени Коне.

На пути к чемпионскому титулу азербайджанский спортсмен выиграл четыре поединка, защитив свой прошлогодний титул. Три из этих встреч завершились в дополнительное время — «золотой счет». В полуфинале Насибов одержал победу иппоном над сеяным грузинским дзюдоистом Сабой Инанейшвили.

Этот успех стал для Насибова третьим титулом в карьере на турнирах Мирового тура. Теперь счет его личных встреч с Лоссени Коне составляет 2:1.

Другой представитель Азербайджана Ушанги Кокаури не смог выступить в схватке за бронзовую медаль из-за травмы, полученной в полуфинале. В итоге он занял пятое место.

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